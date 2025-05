Lube Civitanova premiata per il successo stagionale e il contributo allo sport marchigiano

Nel giorno del 19° anniversario dello storico primo Scudetto, vinto nel 2006 a Pesaro detronizzando la Sisley Treviso tri-campione d’Italia in carica, la Lube ieri ha ricevuto ad Ancona l’encomio dell’Assemblea Legislativa Regionale. Un riconoscimento assegnato dal Consiglio delle Marche per i risultati conseguiti in questa stagione emozionante, oltre le attese dopo la rivoluzione estiva ed il profondo ringiovanimento. La società civitanovese ha raggiunto tre finali tra competizioni nazionali ed europee e, alzando la Coppa Italia, è tornata a rimpinguare la ricca bacheca dopo quasi tre anni senza trofei. A ritirare il premio al Palazzo delle Marche, il vicepresidente Albino Massacesi assieme a Marko Podrascanin. Il massimo dirigente del club, una vita dedicata alla Lube, e il centrale veterano nonché stella della pallavolo mondiale. Entrambi felici di aver dato lustro al territorio con la passione e la mentalità vincente insita nel Dna del club, alla base dei 26 titoli firmati Cucine Lube Civitanova. "Ringrazio il Consiglio Regionale per un encomio gratificante, che rende merito agli anni di attività del nostro club – ha affermato Massaccesi – la nostra è una grande società che lavora con i giovani e conosce i problemi legati al mondo dello sport. La pallavolo è cresciuta in modo esponenziale ed è ora il fiore all’occhiello delle Marche grazie alle numerose squadre nella massima serie maschile e femminile. Credo che il nostro lavoro faccia da traino a tutto lo sport marchigiano, speriamo di rappresentarlo al meglio in Italia, in Europa e nel mondo".

Seduti alla tavola rotonda c’erano Dino Latini, presidente del Consiglio delle Marche che ha parlato di "atto non solo formale, ma di gratitudine istituzionale", Gianluca Pasqui e Maurizio Mangialardi, vicepresidenti dell’ufficio di presidenza, Micaela Vitri, consigliera della segreteria dell’ufficio di presidenza, Gianfranco Fedrigucci, assessore alle attività sportive di Urbino, e Gemma Acciarresi, assessore alle politiche giovanili di Corridonia. Significativo e coinvolgente anche l’intervento in sala di Fabio Luna, presidente del Coni Marche e spesso presente all’Eurosuole Forum. Podrascanin ha aggiunto: "La stagione del ritorno in biancorosso, la mia seconda casa, è stata piacevole e stimolante proprio come immaginavo. Sono stato profetico, quando ad inizio stagione avevo dichiarato che saremmo stati la sorpresa. Siamo fieri di rappresentare le Marche, regione conosciuta in tutto il mondo per il valore dei suoi atleti, non solo nella pallavolo".