Lube Civitanova punta su un opposto sudamericano per la stagione 2025-2026

Potrebbe essere sudamericano il nuovo opposto della Lube. Stando alle ultime informazioni raccolte, il club di Civitanova avrebbe messo nel mirino un giocatore nato oltre oceano, molto probabilmente argentino. Come spieghiamo da diverse settimane, la Lube 2025-2026 sarà schierata da Medei con il modulo a tre schiacciatori, pertanto non avrà bisogno di un opposto devastante, stra-titolare. Quanto semmai di una alternativa. Una pedina di ruolo qualora Nikolov (prima scelta) o Loeppky (seconda scelta) non siano in giornata nell’attaccare da posto2. Nella recente chiacchierata con il direttore generale Giuseppe Cormio, l’uomo mercato biancorosso aveva detto che la società si era mossa su un giocatore pronto uso alla Dirlic. In effetti ci risulta che la Lube stia cercando un atleta di buona esperienza, sul nome però le bocche sono ancora cucitissime. Piacciono Bruno Lima (1996, ultima stagione in Brasile) e il più esperto Pablo Kukartsev, 32enne che sta disputando la Vnl e che ha già militato in varie squadre europee. Attenzione però a Jonas Ponzio, assai interessante martello 2000 che è appena stato Mvp delle finali vinte dal Ciudad Volley. Il club di Buenos Aires a dicembre aveva preso parte al Mondiale.

In attesa dell’annuncio, la Lube potrebbe intanto ufficializzare il nuovo centrale. In questo caso titolare. Del resto nel finale della scorsa stagione coach Medei ha promosso in sestetto Gargiulo ottenendo buonissimi riscontri, mentre Podrascanin è andato in panchina e non è entrato nelle ultime sfide della finale Scudetto. Pertanto il nuovo centrale dovrebbe rimpiazzare Chinenyeze. Su questo nome c’è meno riserbo e da tempo è stato raggiunto un accordo con Wout D’Heer, ex Taranto e in precedenza a Trento. Il belga, classe 2001, è la prima scelta - salvo colpi di scena, mai comunque da escludere sul mercato - e dunque sta per diventare un nuovo giocatore dei vice campioni d’Italia.

Proprio in queste ore, infine, ci sono stati altri movimenti tra i centrali in SuperLega. I campioni d’Europa di Perugia hanno ingaggiato Crosato, ex Padova. Va a completare un reparto che potrà contare sugli specialisti del muro Solè e Loser, più Russo che rientrerà dopo l’infortunio. Dopo Cachopa invece un altro ex Monza va a finire nella squadra dei cugini di Milano, si tratta di Di Martino. Suo l’ultimo punto che ha permesso ai brianzoli di rimanere in A1.