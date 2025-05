Lube Civitanova sfida Itas Trentino: finale Scudetto al Eurosuole Forum

Giovane Lube, non finire di stupirci. Ore 20.30, in un Eurosuole Forum tutto esaurito, Civitanova riceve Trento per il quarto atto della finale Scudetto (diretta tv su Rai Sport oltre a DAZN e VBTV). L’ultimo atto se l’Itas, che ha il match ball per il suo 6° tricolore, dovesse compiere il blitz. In una serie caratterizzata da successi casalinghi come era già accaduto nella finale del 2023, la Lube deve cercare l’ennesima rimonta, deve sfruttare il suo impianto-bunker dove ha vinto 20 delle 22 partite finora disputate (e l’Itas è caduta solo una volta in casa, a fine ottobre) per spingere i rivali ad una gara5 totalmente imprevedibile. Non a casa mia potremmo dire.

Dopo aver osservato Lublino alzare la Challenge Cup, quando nessuno poteva sognare di essere qui per lo Scudetto, il team di Medei infatti non vuole altre feste all’Eurosuole Forum, palazzetto che mai ha visto finora un trionfo tricolore degli avversari. Dal 2015 ad oggi, la Lube ha perso due finali (nel 2018 con Medei) ma sempre in trasferta e in gara5. L’Eurosuole Forum sarà invaso da oltre 4mila tifosi e dovrà produrre un tifo ancor più infernale di quello di gara2, così da non mandare in paradiso l’Itas.

I biancorossi sono reduci da una brutta prova, ancor peggiore di gara1, rispetto a domenica però recuperano Bottolo che era stato debilitato da un virus intestinale. Importantissimo Mattia, in questa stagione è diventato lo schiacciatore più continuo e più valido in ricezione, poi nei playoff si è tramutato in cecchino al servizio. Peraltro la Lube ha sempre fatto più ace di Trento, riuscendo a metterlo ko quando ha subito meno muri e lo ha fatto attaccare sotto il 50%.

Coach Soli, alla prima finale Scudetto in carriera, sogna di imitare Lorenzetti che nel 2023 lasciò col tricolore. Il tecnico potrà contare su Rychlicki, rientrato domenica con il titolo di Mvp e sa che molto oggi dipenderà da come i suoi sapranno resistere al clima e alle bordate della Lube al servizio. Ha chiesto ai suoi di mantenere la serenità nei momenti critici e in effetti la sensazione è che tra le duellanti non ci sia una squadra così superiore all’altra (non a caso 7 confronti stagionali e 4 affermazioni a 3 per Trento), ma appunto possa spuntarla chi sarà più cattiva e al tempo stesso lucida nelle fasi cruciali.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Gargiulo e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Podrascanin, Tenorio, Bisotto. All. Medei.

Itas Trentino: palleggiatore Sbertoli; opposto Rychlicki; schiacciatori Lavia e Michieletto; centrali Flavio e Kozamernik; libero Laurenzano. A disposizione Acquarone, Garcia, Bristot, Bartha, Magalini, Pellacani, Pesaresi. All. Soli.