Lube, conto alla rovescia per il derby

Dalle 17 di ieri è scattata la prevendita per la prima uscita ufficiale della Cucine Lube Civitanova edizione 2025-2026. Online sul circuito Vivaticket è possibile acquistare i biglietti per il debutto in SuperLega dei vice campioni d’Italia che avverrà nell’insolito giorno del lunedì. Alle 20.30 lunedì 20 ottobre sarà un esordio particolarmente atteso perché all’Eurosuole Forum Bottolo (foto) e compagni giocheranno il derby con la Yuasa Battery Grottazzolina. La prevendita è prevista anche al botteghino del palasport civitanovese nelle giornate di venerdì (ore 17-19) e sabato (ore 10-12).

Parlare di biglietti porta a parlare di spettatori e il gruppo organizzato dei tifosi, quelli di Lube Nel Cuore che animano la curva, ha appena svolto l’annuale assemblea dei soci. Si è tenuta nella sala stampa dell’Eurosuole Forum con ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo della stagione. Durante l’incontro l’assemblea ha votato all’unanimità la conferma delle cariche elettive per le prossime due stagioni sportive. Nello specifico Giuliana Grifantini (Presidente), Giacomo Andreani (Presidente onorario), Rosalba Sabatini (Vicepresidente e responsabile dei rapporti con i tifosi), Stefania Latini (Coreografa), Matteo Portelli (Responsabile e Supervisor del tifo), Adriana Angeletti (tesoriera), Federico Mosca (segretario), Noemi Cariddi (Responsabile del tifo sezione tamburi), Andrea Gentili (responsabile del tifo sezione megafoni), Lorenzo Saudelli (responsabile della comunicazione).

Tornando all’81° campionato di A1, c’è stato il consueto incontro tra gli allenatori e il settore arbitrale FIPAV al fine di illustrare e discutere le principali modifiche al regolamento di gioco che entreranno in vigore con il via alla SuperLega. La principale riguarda il tempo per effettuare il servizio. Dopo la sperimentazione nella Final Four di Coppa Italia, verrà introdotta pure in SuperLega la "Regola dei 15 secondi in battuta". Il giocatore avrà 7 secondi per presentarsi in zona e 8 per effettuare la battuta, se andrà oltre la pena sarà l’infrazione con tanto di punto perso. Una modifica pensata per ridurre i tempi morti e soprattutto per le esigenze delle dirette televisive.

Infine il cambio di campo. Dal prossimo campionato verrà effettuato solo al termine del secondo set e non dopo ogni parziale, potrà essere rifatto eventualmente a metà del tie-break.