Lube: Cormio conferma partenze di Chinenyeze e Lagumdzija al Fenerbahce

La serie per il tricolore sta ovviamente catturando l’attenzione mediatica ma è stata proprio la Lube, per bocca del suo direttore generale Giuseppe Cormio, a riportare alla ribalta il mercato. Il dg biancorosso è intervenuto nella trasmissione "Volley night" sul canale YouTube di OA Sport ed ha confermato le partenze a fine stagione di Chinenyeze e Lagumdzija. Quella dell’opposto era nota da tempo, anche perché ha il contratto in scadenza e non gli è stato prolungato, quella del centrale l’avevamo anticipata in anteprima sul Carlino dello scorso 19 febbraio. Adesso ecco la conferma ufficiale. L’aspetto singolare è che entrambi andranno al Fenerbahce Medicana, a riprova di come la Turchia stia investendo forte nella pallavolo (in squadra c’è già la stella Ngapeth e il fratello di Lagumdzija) e sicuramente il Fenerbahce pagherà la clausola per accaparrarsi il francese dato che "Babar" è vincolato fino al 2027. Cormio ha anche confermato l’arrivo del promettentissimo schiacciatore francese Duflos-Rossi, 17enne ora in forza al Toulouse dove lo allena il padre. Il dg ha aggiunto una interessante considerazione tecnico-tattica, spiegando che nella prossima stagione Medei dovrebbe optare per il modulo con i tre schiacciatori tutti assieme: Bottolo, Nikolov e Loeppky (attuato già in qualche circostanza). Insomma Civitanova giocherebbe senza un opposto vero e proprio e vedremo se terrà Dirlic. Secondo il sito Volleynews la Lube per il ruolo di centrale, proprio in sostituzione di Chinenyeze, starebbe puntando su D’Heer. Classe 2001, belga, è stato portato in Italia da Trento nel 2021 ed è stato avversario della Lube nella finale Scudetto di due anni fa. Nell’ultimo torneo ha militato a Taranto.

Andrea Scoppa