Lube, domani arriva Catania. Tante ombre nel ko con Milano. C’è da voltare subito pagina

Fortuna che di rivali lombarde non ce ne sono altre….Dopo lo 0-3 dell’esordio contro la sorprendente capolista Monza (che aveva sempre sconfitto la Lube nella scorsa regular season) anche la trasferta di Milano è andata male per i vice campioni d’Italia, stesi 3-0 dall’Allianz. La formazione di Piazza non aveva mai vinto ma nemmeno mai schierato titolare Porro, col suo rientro si è confermata un’altra bestia nera o quasi ricordando le due eliminazioni consecutive inflitte in Coppa Italia. Uno stop severo che secondo coach Blengini è stato causato dai sette errori commessi al servizio nel corso del primo set e più in generale da una prestazione carente e fallace nei momenti chiave, per poca lucidità o imprecisione a livello tecnico. A livello individuale la Lube ha avuto risposte brillanti da parte di Nikolov e Lagumdzija (rispettivamente 15 e 16 punti, entrambi sopra il 50% offensivo), mentre Zaytsev ha steccato di nuovo dopo la vittoria sulla Sir ed è mancato completamente l’apporto di Yant, per il cubano appena 311. Dall’altra parte Ishikawa non è stato decisivo come altre volte, Kaziyski ha fatto il suo ma devastante è stato il giovane opposto Reggers che ha sostituito l’infortunato Dirlic. Il belga classe 2003 ha martellato la Lube con 15 punti a referto, fatti col 65% senza commettere errori, mostrando proprio quel talento che il dg biancorosso Cormio aveva evidenziato nell’ultima intervista.

Civitanova tornerà immediatamente in campo perché domani alle 20.30 ospiterà Catania, il club siciliano che in estate è stato protagonista del doppio salto di categoria. Probabilmente un bene che si torni sul taraflex subito, così da poter riscattare la caduta all’Allianz Cloud e inoltre l’avversario è anche di quelli abbordabili.

L’aspetto interessante è che questo primo turno infrasettimanale di SuperLega darà vita al micidiale ciclo di incontri nel mese di novembre per la Lube, perché dalla prossima settimana agli impegni italiani si aggiungeranno quelli di Champions League. Alla fine a novembre la Lube avrà disputato ben otto partite in 30 giorni (quasi 9 considerando che Supercoppa è iniziata il 31 ottobre), in pratica una gara ogni 3,75 giorni. A proposito di Champions, da domenica sera ha conosciuto il nome della quarta società del suo girone E, saranno i rumeni dell’Arcada Galati, risultati i migliori della fase preliminare. Il debutto in Europa di De Cecco e compagni avverrà proprio contro di loro, una sfida inedita mercoledì 22 novembre all’Eurosuole Forum. Il tour de force in dettaglio domani vedrà la Lube ricevere Catania, domenica poi sarà di scena a Modena, mercoledì avrà di fronte i rumeni, quindi il 26 in casa contro Taranto e il 30 giocherà a Praga.

Andrea Scoppa