Lube dopo i ko nei playoff e in Europa: "Tutto è ancora nelle nostre mani"

La Lube nel primo pomeriggio di oggi parte alla volta di Milano, attesa domani da una gara2 dei quarti playoff che non si può assolutamente sbagliare. Alle 17 il collettivo biancorosso è chiamato a riportare la serie contro l’Allianz in parità dopo aver perso 2-3 il primo atto domenica. Il primo stop stagionale all’Eurosuole Forum che sembrava inviolabile, pesante però perché maturato proprio quando la posta in palio diventa maggiore. Reduce da una prestazione mercoledì in Polonia sotto i suoi livelli da diversi mesi a questa parte, lo schiacciatore Mattia Bottolo parla così della gara2 in arrivo. "Nel primo match la vittoria ci è sfuggita di un soffio visto che abbiamo sprecato due match point. Sarà importante avere un buon impatto dal punto di vista mentale ancora più che a livello tecnico".

Cosa deve andare diversamente per scongiurare di ritrovarsi spalle al muro? "Soprattutto capire cosa non è andato bene e cosa dobbiamo fare meglio. In questo momento abbiamo un doppio impegno tra Italia ed Europa e per ribaltare le due situazioni dobbiamo essere bravi a scinderle, focalizzandoci su un contesto alla volta".

Cosa è mancato domenica per imporsi su Milano? "Abbiamo avuto le occasioni per chiuderla ma non ci siamo riusciti, nei playoff è così, sono i dettagli a fare la differenza. Brava comunque anche Milano che ha saputo resistere bene nel finale, specialmente in un paio di nostri turni a servizio".

Contro il sestetto di Piazza con un solo risultato e più pressione addosso come ha affermato anche Lagumdzija? "Nelle gare dei playoff conta proprio l’aspetto della concentrazione. Dovremo capire meglio i momenti e sarà fondamentale alzare il livello di gioco nelle fasi topiche. La sfida sarà tosta, ma saremo pronti".

Se in gara1 avete perso per due palloni (al tie-break era terminata anche l’ultima sfida tra le due formazioni, in Coppa Italia, ma in quel caso la Lube aveva avuto la meglio), mercoledì a Lublino la finale di andata di Challenge Cup è stata meno equilibrata. I polacchi si sono presi il primo atto e mercoledì 19 sarà dura al ritorno...

"Non è facile per noi fare i conti con questa realtà, ovvero trovarsi sotto sia nella serie dei quarti per la lotta Scudetto sia nella finale di Challenge Cup, ma non abbiamo perso la convinzione perché tutto passerà dalle nostre mani nel giro di pochi giorni. Abbiamo il tempo di rimetterci in carreggiata".