Lube, è il momento di accendere i motori

Primo giorno di scuola per la Lube 2025-2026. Oggi le visite medico agonistiche alle Terme Santa Lucia di Tolentino tengono a battesimo la nuova stagione dei vice campioni d’Italia. Un prologo, un antipasto, perché in realtà il primo vero giorno di lavoro sarà domani per i biancorossi. Per 7 biancorossi, sui 14 dell’organico completo, che inizieranno a sudare all’Eurosuole Forum di Civitanova. Per la precisione saranno presenti Francesco Bisotto (libero), Mattia Boninfante (palleggiatore), Noa Duflos-Rossi (schiacciatore), Eric Loeppky (schiacciatore), Santiago Orduna (palleggiatore), Marko Podrascanin (centrale) e Davi Tenorio (centrale). Al fine di poter lavorare in modo più completo e proficuo, la Lube ha inserito poi due ragazzi del vivaio, sono il centrale Mario Wang e lo schiacciatore Federico Viscuso. Saranno senz’altro aggiunti altri talenti provenienti da chissà quale angolo del club, un’operazione che il direttore generale Cormio ha sempre fatto in questi anni, stile talent scout. Nei passati stage estivi, tra gli altri, sono passati proprio Tenorio e il fratellino di Nikolov, l’alzatore Simeon, poche settimane fa ingaggiato dai russi del Lokomotiv Novosibirsk.

"Abbiamo lavorato per avvalerci nella preseason di giovani stranieri interessanti come è accaduto in passato con Tenorio – afferma il dg Giuseppe Cormio – ovvero profili in grado di accompagnarci nella preparazione e, potenzialmente, di tornare in futuro. In questa fase non annunciamo nomi, ma parleremo più avanti degli innesti temporanei. Alla vigilia del raduno c’è grande entusiasmo: i risultati estivi dei tesserati parlano per loro, a iniziare dall’argento in Vnl di un immenso Fabio Balaso, di Mattia Bottolo che è ormai una certezza, e di Giovanni Gargiulo, venuto a Civitanova come una scommessa e ora in rapida ascesa. Mattia Boninfante si è distinto in azzurro ed è salito sul podio alle Universiadi. Ottime indicazioni sono arrivate anche da Matteo Talevi, giovane del vivaio che stiamo seguendo con attenzione in un ruolo delicato e che ha conquistato l’oro continentale con l’Italia Under 16. Noa Duflos-Rossi ha vinto il Mondiale Under 19 con la Francia chiudendo la competizione da miglior schiacciatore. L’atleta transalpino 17enne è appena arrivato a Civitanova e voglio rendermi bene conto delle sue prospettive di crescita. Non vedo l’ora – conclude il direttore generale Cormio – che si rapporti con una realtà dura come la SuperLega, visto che nelle sue categorie finora è stato dominante e può migliorarsi ancora".