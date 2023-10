Lube, è un tre a zero "sudato" e meritato

pallavolo padova

0

cucine lube civitanova

3

(22-25, 20-25, 21-25)

PALLAVOLO : Gardini 9, Taniguchi (L) ne, Falaschi, Fusaro ne, Zoppellari, Plak 5, Guzzo 1, Gabi 14, Cardenas 2, Zenger (L), Desmet, Porro 7, Truocchi ne, Crosato 7. All. Cuttini

LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 5, Thelle ne, Motzo, Bisotto (L) ne, Balaso (L), Zaytsev 12, Ladumdzija 14, Nikolov 13, Diamantini 10, De Cecco 1, Anzani, Bottolo ne, Larizza, Yant ne. All. Blengini

Arbitri: Curto e Canela

Note: Durata set 30’, 28’ e 32’. Tot. 1h30. Battute vincenti Padova 4, Civitanova 13. Battute sbagliate Padova 14, Civitanova 9.

La Lube Civitanova passa sul campo di Padova ma il punteggio di 3-0 in un’ora e mezza di gioco non deve ingannare. La gara con la formazione veneta è stata più dura di quanto si possa pensare ma alla fine arriva un successo pieno e mai in discussione.

La gara. La prima fase del match è molto equilibrata, la squadra di casa prova subito a sorprendere Zaytsev e compagni portandosi sul 3-2.

Civitanova però è preparata alla battaglia e capisce che c’è da sudare su tutti i palloni e costruisce il primo vantaggio della partita. La squadra di Cuttini però non molla mai un centimetro e costringe la Lube a tirare fuori tutto il meglio per riuscire ad allungare sul 17-23. Altro rientro dei padroni di casa con la Lube che si fa un po’ sorprendere prima di riuscire a chiudere il set sul 22-25.

Nel secondo set Civitanova prova a partire meglio e a fiaccare sin dall’inizio le velleità dei padroni di casa che in questa fase del match sembrano leggermente in difficoltà. De Cecco e compagni firmano il primo allungo sull’1-4 ma poi si fanno riprendere dalla formazione patavina. Nella parte centrale del match si gioca punto a punto con il pareggio che arriva a quota 15. Il parziale della Lube arriva più avanti nel match e si concretizza con l’ace di Lagumdzija che sigla il 18-24 prima della chiusura del set che arriva con il punteggio di 20-25. Anche nella terza partita si segue lo stesso andamento con Civitanova che prova subito a scappare, Padova arranca ma poi riesce a trovare ancora una volta le energie di rimettersi in scia e di avvicinarsi con l’ace di Gabi. I padroni di casa però cominciano a pagare dazio alla stanchezza, commettono qualche imprecisione di troppo e il sestetto di Blengini costruisce un vantaggio di 4 punti. La resistenza di Padova comincia a calare, i padroni di casa si riavvicinano sul 20-23 ma la Lube nel finale ha i nervi d’acciaio e chiude la contesa con il punteggio di 21-25.