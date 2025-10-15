Lube, ecco le caratteristiche delle avversarie

Rimangono pochi allenamenti a disposizione di coach Medei e dei suoi colleghi per sistemare imperfezioni tecnico-tattiche e costruire (o iniziare a costruire per chi ha avuto molti elementi impegnati al Mondiale) l’amalgama. Da lunedì prenderà il via l’81° campionato di A1. Presentiamo in sintesi le caratteristiche delle 11 antagoniste della Lube.

PRIMA FASCIA. Perugia, campione d’Europa, ha scelto la continuità nel sestetto, rifatte invece le seconde linee dove spiccano Cvanciger e Dzavoronok. Trento ha operato in modo diverso. I campioni d’Italia hanno un nuovo coach, il debuttante Marcelo Mendez (sulla panchina dell’Argentina al Mondiale) e nuovi anche due importanti tasselli dello starting six: l’opposto Faure e lo schiacciatore Ramon. Verona è stata la regina del mercato. Alla guida ora c’è Fabio Soli, fresco di scudetto e reduce dai Mondiali con la Slovenia. Tra i nuovi arrivi spiccano l’ex Lube Christenson e l’opposto brasiliano Darlan Souza. Trattenuti nonostante le offerte gli idoli della tifoseria Mozic e Keita (bomber dell’ultima SuperLega).

SECONDA FASCIA. Milano avrà nove novità in organico, a partire da Cachopa in regia, sarà lui ad armare la stella Reggers. Attenzione anche all’altro belga Rotty (ha lasciato club e Italia l’eterno Kaziyski). Modena, per il terzo anno affidata ad Alberto Giuliani, ha una nuova guida in campo perché sono stati presi due registi: il giovane talento francese Tizi-Oualou e Giraudo, rientrato in Italia dopo sei anni in giro per il mondo. Nuovo capitano Anzani, tra gli schiacciatori si punta su Porro. Piacenza ha dato vita ad una rivoluzione. Nuovo tecnico, Dante Boninfante e intorno al neo capitano Simon ecco Porro in regia (più Travica come chioccia), fari su Gutierrez in banda e sul figlio d’arte Bovolenta che sarà l’opposto titolare dopo la partenza di Romanò.

TERZA FASCIA. Reduce da un girone di ritorno favoloso, Grottazzolina ha cambiato 7/14 del roster. Tra i nuovi si spera nell’esplosione di Magalini, poi Stankovic torna nelle Marche. Monza ha rischiato la retrocessione nell’anno in cui ha disputato la Champions. Due i colpi più interessanti, il libero Scanferla e lo schiacciatore Atanasov che ha disputato un bel Mondiale con la Bulgaria. Padova come sempre sarà zeppa di giovani e italiani, un esempio. Sono tornati Zoppellari e Gardini. Per Cisterna variazione in panca, ora c’è Daniele Morato, sul taraflex curiosità per il baby Barotto e il veterano Lanza, buon colpo Plak. Chiusura con Cuneo, tornata in A1 dopo 11 anni. I piemontesi hanno riportato in Italia Zaytsev, in regia hanno scelto Baranowicz (si è ritirato Sottile) e occhio all’opposto Feral, miglior battitore della Ligue A francese.