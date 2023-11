Lube, esordio europeo in scioltezza. Lagumdzija show, Arcada demolito

CUCINE LUBE

3

CS ARCADA GALATI

0

CUCINE LUBE : Chinenyeze 6, Lagumdzija 19, Nikolov 8, Diamantini 3, De Cecco 4, Yant 8, Balaso (L), Motzo, Thelle 1, Bottolo 3. N.E. Bisotto, Zaytsev, Anzani e Larizza. All. Blengini.

CS ARCADA GALATI: Woch 6, Butnaru 8, Lescov 2, Lopes 1, Bala 11, Hamacher 2, Toman (L), Gergye 8, Nikula 6, Aldea, Talpa. N.E. Ghimes, Mihalescu, Cristudor. All. Stancu.

Arbitri: Simonovska (Mne) e Sarikaya (Tur).

Parziali: 25-17 (22’), 25-19 (25’), 25-23 (29’).

Note: spettatori 1.574; Lube battute sbagliate 12, ace 4, muri 4, ricezione 53% (perfetta 22%), attacco 54%; Arcada bs 11, ace 1, muri 9, 66% (32%), 42%.

La Lube bagna l’esordio in Champions con un comodo 3-0 nell’inedita prima sfida contro un team rumeno. All’Eurosuole Forum, davanti a poco pubblico come facilmente prevedibile (e 3 eroici tifosi ospiti), è terza vittoria consecutiva e sempre in meno di 80’. Blengini sfrutta l’assenza di vincoli sul numero di stranieri per far riposare Zaytsev e dare la maglia da titolare stagionale a Yant che però steccherà. Mvp invece un Lagumdzija top scorer con 19 punti e il super 67%. La Champions tornerà tra una settimana con la trasferta di Praga, prima, domenica, c’è il campionato con la gara casalinga contro Taranto.

Primo set. L’Arcada entra sul taraflex più carica di una Lube moscia e grazie ad un paio di muri di Butnaru va 6-8. I padroni di casa si affidano a Nikolov e pian piano cresce Lagumdzija che mette giù il primo vantaggio 12-11. Una volta avanti la Lube scappa via in scioltezza allungando fino al 17-12. Il coach ospite Stancu ci prova con i time out ma Civitanova continua ad allargare il gap che diventa 22-16. Errori dei rumeni portano al set ball e l’ace di Thelle, entrato proprio per il servizio, fa 1-0.

Secondo set. Adesso la Lube vuol sbrigarsi e quasi doppia gli avversari 13-8 con Lagumdzija che si diverte a fare morbidi pallonetti. Sul 17-13 dentro Bottolo per Nikolov e la Lube che rimane in pieno controllo tecnico della partita. De Cecco alza dietro per Chinenyeze, poi Bottolo trova il 24-19 e un ace (come prima), stavolta di Lagumdzija, chiude il parziale.

Terzo set. Blengini ricomincia con Bottolo e, complici pasticci di Yant in ricezione e una Lube che forse pensava già a dove andare a cenare, il tabellone indica 7-10. L’Arcada riesce a tenersi davanti, 13-15 col muro di Gergye su Yant e ancora 17-19 con un block su Diamantini. La Lube s’è smarrita di colpo, altro muro su Yant in grande difficoltà e 18-21 (rientra Nikolov). Sul più bello però viene il braccino ai rumeni che favoriscono l’aggancio a 21 e proseguono pure peggio. Il finale è un regalo di Natale anticipato perchè sono letteralmente tutti sbagli avversari a far avanzare la Lube fino al 25-23.