Lube, Giannini sul momento no. "C’è da rispettare questa maglia. Nikolov opposto? Perché no»

Non è stato l’esordio che sognava, per modo e risultato, ma mercoledì Romano Giannini era certamente la persona più emozionata di tutte. E ha fatto il possibile per scuotere una Lube che, svogliata e svuotata, è caduta 0-3 sotto i muri di Verona nella terza giornata dei Playoff 5° Posto. Al Carlino l’ex assistente di Blengini esprime dispiacere e riconoscenza verso "Chicco", parla in modo trasparente dei problemi dei biancorossi e del suo futuro.

Giannini, lei ha allenato varie squadre in A2 ma mercoledì ha raggiunto l’apice. Cosa ha provato?

"Ero molto emozionato, quando ho iniziato questo mestiere più di 25 anni fa sognavo di diventare capoallenatore in A1".

Cosa ha detto alla squadra prima e dopo la partita?

"Che devo tutto a Blengini che mi chiamò 3 anni fa, ma ho anche detto ai ragazzi che quando giochi nella Lube devi rispettare la maglia e una delle società più forti di sempre. Ho voluto toccare due punti, quelli della professionalità e della dignità".

Ha parlato con Blengini e come lo ha trovato?

"Ci siamo visti a cena dopo la partita, ma eravamo con altre persone e davvero si è parlato di tutt’altro, né di Lube né delle sue dimissioni. Per qualche giorno sarà qui per sistemare un po’ di cose, poi a maggio inizierà l’avventura con la Bulgaria".

Del resto che si può dire della gara con Verona?

"Eh, poco meglio di quella pessima di Padova".

L’impressione è che questa Lube demoralizzata e prossima allo smembramento possa davvero perdere con tutti. È d’accordo?

"Purtroppo sì. Gara5 con Monza ci ha dato una botta tremenda, pensavamo di potercela fare. Io stesso avrei preferito parlare da vice allenatore perché avrebbe significato che eravamo in semifinale scudetto".

Qualcuno dice che si perde per non fare la Challenge Cup.

"Non è così. Magari Verona è più motivata ma non si sbaglia apposta. E io non mollo di sicuro".

Tredici i muri subiti contro la Rana. Mercoledì non avete mai rigiocato un attacco cercando con calma una palla migliore, segno della foga o della scarsa concentrazione?

"Questa squadra soffre quando la ricezione non va e bisogna attaccare con palla alta. Contro la fisicità di Verona dovevamo avere più pazienza e rigiocarla, ma ora non abbiamo questa qualità come Milano o Monza. Continuiamo a commettere gli stessi errori".

Nikolov è l’emblema della difficoltà in ricezione. Visto che Lagumdzija ha deluso, non lo si potrà impiegare da opposto?

"Sono d’accordo, Alex è un super attaccante e già l’anno scorso nei playoff ha fatto bene da opposto".

A proposito di futuro, cosa farà lei?

"Continuerò a fungere da secondo. Ho il contratto in scadenza ma mi auguro di essere ancora alla Lube".

Andrea Scoppa