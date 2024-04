Lube horror anche senza Blengini. Contro Verona arriva un altro ko

Lube

CUCINE LUBE : Chinenyeze 2, Lagumdzija 14, Nikolov 8, De Cecco 2, Anzani 3, Bottolo 4, Balaso (L), Thelle, Diamantini 2, Yant 6, Motzo, Zaytsev 3. N.E. Bisotto. All. Giannini.

RANA VERONA: Cortesia 8, Dzavoronok 8, Keita 16, Amin 17, Grozdanov 8, Spirito 1, D’Amico (L), Sani, Zingel. N.E. Jovovic, Bonisoli, Mosca, Mozic, Zanotti. All. Stoytchev.

Arbitri: Carcione (Roma) e Brancati (Pg).

Parziali: 22-25 (28’), 23-25 (30’), 17-25 (26’).

Note: spettatori 1.317; Lube battute sbagliate 14, ace 5, muri 6, ricezione 35% (perfetta 17%), attacco 45%; Rana bs 14, ace 4, muri 13, 47% (18%), 59%.

Almeno nell’immediato il cambio in panchina, sono sempre più le voci di "dimissioni indotte", non cura una Lube che sta finendo in modo avvilente, stile calvario, questa negativa stagione. Ventiquattro ore dopo l’uscita di Blengini e quattro giorni dopo la debacle di Padova, i biancorossi ri-cadono nuovamente 0-3 in questi Playoff 5° Posto. La sempre ostica Verona ha surclassato a suon di muri Civitanova confermando di tenerci alla Challenge Cup, mentre la Lube ha confermato tutte le sue debolezze, tecniche e mentali. Se lo sognava sicuramente diverso il debutto da capo allenatore in SuperLega il portopotentino Romano Giannini (aveva esperienze in A2 a Siena, Isernia e Grottazzolina). Trascinata dai 17 punti dell’Mvp Amin (70% d’attacco), la Rana si porta a 7 punti, in scia a Piacenza ad 8, rimane a 3 la Lube che domenica avrà la quarta e penultima gara del girone all’Eurosuole Forum contro Cisterna.

Primo set. Stesso starting six di Padova per la Lube, Verona ancora senza Mozic. Le formazioni iniziano mirando le pedine notoriamente difettose in ricezione, da una parte Keita e dall’altra Nikolov. Sull’ennesimo errore del bulgaro, dentro Yant ma il rientrato Keita butta giù il 20-23. Il mancino Amin spara un ace-siluro su Bottolo per il 20-24, Cortesia chiude.

Secondo set. La Lube riparte male, piglia muri e sull’ace di Cortesia è 3-7. Sul 10-15 Giannini cambia entrambi i laterali affidandosi a Zaytsev e Yant, intanto Anzani con 2 block cerca di non far sprofondare la squadra. I biancorossi in effetti non crollano, rosicchiano qualcosina ma non riescono mai ad arrivare a meno di 2 lunghezze. L’opposto Amin in controtempo segna il 21-24, Yant annulla e poi spara l’ace: 23-24 che dà speranze. Ri-batte su Keita ma l’ex D’Amico protegge, poi proprio Keita trova il mani fuori del muro a tre.

Terzo set. Giannini va come aveva finito, Cortesia però mura a raffica e gli scaligeri aprono il parziale 3-7. Non c’è partita, Verona è molto più potente, agile, reattiva: 6-13 sull’ennesimo muro (8 nel set). Altro ace di Amin su Zaytsev, 8-16. Ancora l’opposto passa per il 17-24, Lagumdzija attacca out e tutti a casa.