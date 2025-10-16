Lube in cerca della forma migliore: "Abbiamo lavorato per il futuro"

La Lube lavora all’Eurosuole Forum per eliminare le imperfezioni riscontrate a Jesi, così da affrontare il debutto in SuperLega contro Grottazzolina senza passi falsi. Le due sconfitte, soprattutto quella con Milano visto che i biancorossi erano in formazione tipo, sono state anche frutto di poca lucidità. Lo confessa il preparatore atletico Max Merazzi. Lo storico uomo dei muscoli ieri ha seguito i giocatori nella mattinata dedicata ai pesi, penultima seduta di questo tipo prima del campionato perché gli altri saranno tutti allenamenti basati sulla tecnica. "Alla Jesi Volley Cup è mancata un po’ di lucidità? Assolutamente sì, qualche ragazzo – afferma Merazzi – in questi giorni ha lavorato parecchio dal punto di vista fisico perché stiamo cercando di prepararci per il futuro. Non potevamo richiedere brillantezza, ma aver rotto il ghiaccio è stato molto utile in ottica campionato".

Civitanova è pronta per la prima di lunedì sera? "Siamo reduci da una preparazione atletica lunga e articolata, un percorso iniziato il 20 agosto e fatto con metà squadra a disposizione. L’altra metà dei nostri tesserati ha disputato un Mondiale, quindi con un avvicinamento diverso al campionato. Dobbiamo rendere il gruppo omogeneo, prima di tutto per quanto riguarda il livello di gioco, per creare la giusta alchimia. Dal punto di vista della condizione fisica, per compattate l’organico lavoriamo in maniera diversa con chi era qui già da agosto e chi è arrivato da poco".

In che modo? "I reduci dalla rassegna iridata stanno attraversando un momento particolare dopo una competizione importantissima con la maglia delle rispettive nazionali. Prima di tornare alla base, i nostri atleti hanno avuto un piccolo momento di pausa e si sono calati nella nuova realtà. Di conseguenza, tutti loro devono trovare il ritmo insieme alla squadra arrivando a una condizione fisica che dovrà supportarli nei prossimi mesi, perché adesso comincia un cammino che spero termini a maggio".

Intanto la Lube ha comunicato di aver rinnovato per tre anni l’accordo di sponsorizzazione con Var Group. Il marchio sarà al centro delle maglie da gioco. Var Group fa parte del gruppo Sesa ed è operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali. Grazie alla professionalità delle oltre 4.243 persone, accompagna le imprese nel loro percorso di trasformazione digitale. Ha una presenza territoriale in 16 paesi nel mondo.