Lube in cerca di riscatto: gara4 decisiva contro Trento per il tricolore

Tre a zero, tre a zero e tre a zero. Le prime sfide della finale sono state dominate dalle squadre che hanno giocato in casa, con Trento che ha riscattato lo stop del primo maggio all’Eurosuole Forum e si è portata avanti 2-1 nel duello. Ancora una volta la Lube si ritrova spalle al muro e domani alle 20.30 dovrà cercare l’ennesima rimonta nei playoff, questa ancor più particolare, perché l’eventuale sconfitta in gara4 assegnerebbe il tricolore all’Itas. Ci si affida insomma al Dna di resistenza e riscossa tipico dell’indomita Lube, nonché al fattore campo che sta imperando e che la Lube ha fatto diventare legge in virtù delle 20 affermazioni su 22 uscite. Domenica i biancorossi sono sempre stati sotto nel punteggio, con la ricezione in grossa difficoltà, Chinenyeze da 3 su 10 in attacco, Bottolo colpito da problemi gastro intestinali e il solo Lagumdzija sufficiente tra i martelli. L’opposto parla al Carlino alla vigilia di quella che nessuno vuole diventi l’ultima gara stagionale, ma che comunque sarà la sua ultima esibizione davanti al pubblico amico.

Nella prossima stagione giocherà in Turchia, al Fenerbahce. In gara3 Trento superiore in tutto? "Sì la partita non ha avuto storia, a prescindere dal problema che ha avuto Mattia, abbiamo giocato sotto i nostri standard e poi sembrava che avevamo meno energie di loro".

Il ritorno di Rychlicki vi ha spiazzati? "No perché avevamo preparato la trasferta sia ipotizzando il suo impiego che quello di Garcia. Kamil ha fatto veramente una bella gara".

Non resta che cercare l’ennesima resurrezione da spalle a muro. In una serie dominata dal fattore campo, i tifosi confidano nella capacità che avete di trasformarvi in casa… "È molto strana questa situazione che finora ha visto le formazioni di casa imporsi così nettamente. È vero, all’Eurosuole Forum ci trasformiamo, non a caso abbiamo perso solo due volte in stagione".

C’è anche il desiderio di non veder festeggiare i dolomitici come già avvenuto nella finale di Challenge Cup contro Lublino. "Certamente, non abbiamo paura del rischio che loro possano conquistare lo scudetto. Abbiamo affrontato Trento 7 volte in questa stagione, loro hanno vinto in 4 occasioni e noi in 3, significa che sappiamo come batterli".

Vorrà congedarsi dai tifosi nel modo migliore, che effetto fa sapere che sarà la sua ultima partita a Civitanova? "Finora ci ho pensato poco perché concentrato su queste finali, ma se ci rifletto ammetto che mi fa effetto. Mi sono trovato bene alla Lube, lascerò dei tifosi tanto affettuosi e vicini alla squadra".

Da queste sue parole si evince che lei non voleva andare via, è così? "Sì, avrei voluto rimanere e quindi sono un po’ triste, anche se andrò in una squadra importante e dove ritroverò mio fratello".