Lube in Champions. Le italiane restano tre

Tre squadre l’hanno guadagnata sui taraflex dei palas di SuperLega e tre saranno le italiane che parteciperanno alla prossima Champions League. La Cev, la Uefa della pallavolo, ha bocciato le richieste di wild card presentate da Piacenza, Milano e Verona. Pertanto l’ItalVolley sarà rappresentato nella massima coppa europea da Trento, Civitanova e Perugia. La scelta del CdA della Confederazione Europea, fra le 17 domande di iscrizione ad invito, è caduta sull’Halkbank Ankara (Turchia – fresca semifinalista), Asseco Resovia Rzeszow (Polonia – finalista della 2025 Cev Cup) e Montpellier HSC Vb (Francia). Diciamo che le prime due si sono meritate la chiamata ad invito, ma in effetti aver scelto Montpellier un po’ fa storcere il naso. La Cev in una nota ha spiegato le motivazioni: "Le squadre selezionate vantano curriculum di tutto rispetto, nonché la capacità e la volontà di perseguire crescita ed eccellenza a lungo termine. Rappresentano mercati chiave per la pallavolo europea, vantano una fanbase impressionante e in costante crescita, oltre a un appeal che forse rappresenterà una risorsa importante per sponsor e partner. Queste squadre inizieranno il loro percorso nel quarto turno della Cev Champions League (fase a gironi), sostituendo così le squadre russe che, date le attuali circostanze, non sono ammesse a partecipare alle competizioni internazionali". Il criterio delle wild card è una novità assoluta, introdotta a partire dalla prossima edizione della massima competizione continentale e valida per la quarta fascia di team nella fase a gironi. Pertanto protagoniste saranno Trento in virtù del titolo di campione d’Italia, la Lube in qualità di vice e poi la Sir perché classificatasi al terzo posto. Il trionfo dei perugini in Champions a metà maggio, infatti, non dà di suo il diritto ad esserci l’anno dopo. Piacenza, battuta da Perugia nella serie dei Playoff 3°Posto, dovrà accontentarsi della Cev Cup, Milano farà la Challenge Cup e Verona starà senza coppe. Nei prossimi giorni la Cev ufficializzerà l’intero lotto delle partecipanti, verranno poi inserite il 15 luglio nell’urna del sorteggio. Il cosiddetto "Drawing of Lots" verrà eseguito alle 12 all’European Broadcasting Centre in Lussemburgo.

Andrea Scoppa