Lube in evidenza in nazionale. Alex Nikolov macina punti

Diventati 7 con l’annuncio di Kukartsev, i giocatori della Lube impegnati nella Volleyball Nations League hanno lasciato una bella impronta anche nella seconda settimana della kermesse itinerante. L’Italia ha chiuso la "week" di Chicago battendo con un sonoro 3-0 proprio agli Stati Uniti (lasciati a 21, 22 e 18 punti nei set disputati) e così gli azzurri del ct De Giorgi risultano al terzo posto nella classifica generale alle spalle della Polonia e del Brasile. Proprio i verdeoro sono stati gli unici in grado di battere la nostra Nazionale nella città dell’Illinois, 3-2 trascinati dai 31 punti di Alan Souza, opposto classe 1994 del Belchatow. Negli States si è unito al gruppo azzurro il libero Balaso e la "macchina" è subito entrato negli ingranaggi tenendo sempre alto il livello della ricezione azzurra e confermandosi uno dei trascinatori del gruppo. Bottolo è stato decisivo nel tie-break contro la Polonia e Gargiulo continua a sorprendere. Per il centrale ben 65 punti nelle prime due tappe (43 in attacco, 19 a muro e 3 al servizio), una bella risorsa per De Giorgi che lo ha tenuto a riposo solamente contro la Cina. Addirittura già leader nonostante i 21 anni Alex Nikolov. Lo schiacciatore bulgaro è stato top scorer dei suoi in 3 match su 4, firmando le vittorie del gruppo del ct Blengini sia con il Giappone che con la Slovenia.

Se parliamo di numeri offensivi, bene anche Kukartsev. L’opposto argentino in verità ha giocato solo un incontro nella seconda settimana, proprio contro l’Iran del futuro compagno Poriya, ma ne ha messi a terra 18. A proposito di Poriya, il 21enne oggi (auguri!) continua ad essere cecchino spettacolare in battuta. Nei suoi 96 punti complessivi infatti, 15 sono maturati al servizio tanto che l’iraniano è il miglior atleta di tutta la Volleyball Nations League nel fondamentale.

Infine il baby Noa Duflos-Rossi, talento 17enne della Francia, è rimasto in panchina nelle prime due prove, mentre è entrato nel terzo set, timbrando il tabellino con 1 e 2 punti, nelle vittorie nette dei transalpini con Slovenia e Turchia.

Chiudiamo con due pillole di mercato. I campioni d’Italia di Trento hanno ufficializzato l’ingaggio del centrale Simon Torwie, tedesco di 208 centimetri, classe 2001, attualmente anche lui impegnato nella VNL. Dopo un anno invece Davide Gardini torna a Padova. Il figlio d’arte, schiacciatore del 1999, ha disputato la scorsa stagione di SuperLega nelle fila di Milano.