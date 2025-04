Lube in finale: rimonta storica contro Perugia, ora sfida a Trento

Habemus finale! Vincere una serie playoff in rimonta ha un sapore speciale ma averlo fatto nella tana dei campioni d’Italia di Perugia, contro la squadra più forte e sfidandola con un manipolo di ragazzacci (e senza Balaso) è qualcosa di paradisiaco. Giorni fa era stata sottolineata la capacità della Lube di risollevarsi sempre nei playoff, ecco, siamo arrivati alla quarta rimonta nella storia del club, 4 su 9 volte in cui una squadra di A1 è riuscita a passare da 0-2 a 3-2. Roba insomma da Lube, da Dna, made in Lube. Stavolta Civitanova ha realizzato la Cappella Sistina tra le rimonte capolavoro. Nessuno è profeta in patria si dice, invece il treiese Medei ha plasmato un gruppo unito e senza primedonne, che ha entusiasmo, si diverte e gioca bene. Nel 2017-2018 aveva centrato 5 finali su 5 competizioni perdendo sempre, in questa seconda esperienza siamo arrivati a tre su quattro kermesse. Un trofeo è stato già alzato e questa finale tricolore (che riporta la Lube in Champions) vale molto più di quella del 2018. Si comincia domani alle 18.30 gara1 a Trento.

Medei, che notte è stata?

"Ho dormito solo un’ora per l’adrenalina ma in realtà i festeggiamenti sono stati contenuti per gli allenamenti. E poi già domani (oggi) si parte per Trento. Abbiamo poco tempo per goderci questa qualificazione ma potrebbe essere un bene perché non ci rilassiamo".

In gara 5 rimonta nella rimonta delle rimonte perché avevate perso il primo set. Da cosa è nata la sicurezza che avete sbandierato dopo gara2?

"Dall’analisi. In gara 1 abbiamo commesso una serie di errori in transizione che non facciamo mai. In gara 2 avevamo perso solo per gli ace di Plotnytskyi".

Oltre alla tecnica la differenza l’ha fatta la serenità mista a sfrontatezza, mentre la Sir diventava nervosa e si smarriva?

"Condivido, abbiamo avuto quel pizzico di sana incoscienza mentre Perugia specie in gara5 è stata contratta".

Un flash su Bottolo che grazie a lei è esploso e giovedì è stato mattatore con 7 ace…

"Ha giocato una grande gara. Sul servizio abbiamo lavorato tanto dopo il Mondiale quando avevamo battuto male ed ecco i risultati. La squadra è migliorata e il merito è dei giocatori".

Che effetto fa battere Perugia che anni fa le aveva dato dispiaceri nelle 3 finali nazionali?

"Una gioia notevole perché è la squadra più attrezzata in Italia e nel mondo. È motivo di orgoglio averlo fatto schierando un 6+1 dall’età media di 24 anni".

Quindi Trento è meno forte?

"Ha una rosa un filo meno profonda ma il sestetto è allo stesso livello altissimo e gioca anche meglio".

Servirà un’altra impresa ma l’appetito vien mangiando no, come si può battere l’Itas?

"Ha pochi punti deboli. La battuta sarà importante e un altro tema sarà limitare Michieletto, specie in contrattacco e palla alta".