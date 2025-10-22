Lube, in vetrina il gioiello Nikolov. Prova mostruosa contro la Yuasa

In pre-season Grottazzolina aveva battuto due volte su tre Civitanova, nella prima uscita vera però, di campionato e con formazioni praticamente al completo (la Yuasa era priva dell’opposto Petkovic, la sua principale bocca da fuoco), la Lube ha imposto la sua legge vincendo il derby 3-1. Fanno tre su tre da quando i fermani sono in SuperLega, stavolta e per la prima volta non è finita col massimo scarto. Nel terzo set infatti i biancorossi hanno iniziato a patire in ricezione, Golzadeh ha dato quell’efficacia mancata a Tatarov e la Lube ha attaccato malino (44%, negli altri parziali sempre sopra il 60% con la punta del 74% del primo). Va bene, va benissimo così, non si può essere oliati alla perfezione alla prima di regular season con le gambe pesanti. Tanto più dopo aver riabbracciato i nazionali solo pochi giorni fa. "Si è vista una Lube dai due volti – ha detto coach Medei – perché all’inizio del terzo parziale siamo calati di attenzione e determinazione, consentendo agli avversari di mettere il muso davanti. Per meriti loro sì, ma anche agevolati da qualche errore di troppo da parte nostra. Va rivista la gestione della nostra battuta, che nei primi due parziali aveva funzionato molto bene. Ci sono diversi elementi da analizzare, ma l’importante è essere riusciti a fare il primo passo nella direzione giusta. In generale l’atteggiamento della squadra mi è piaciuto. Adesso ci aspettano due match tostissimi (a Perugia e in casa con Trento ndc), L’ingresso di Bisotto stasera ha dimostrato che tutta la rosa è pronta a dare il proprio contributo, andiamo avanti fiduciosi".

Ottimo il libero che dal terzo set ha sostituito Balaso, ma davanti a circa 3mila spettatori in Eurosuole forum con il clima di festa, il derby è stato lo show di Nikolov. Se la Lube è stata un incubo per i cugini al servizio (12 ace a 3) è grazie alle tre battute vincenti di Bottolo e alle quattro di Alex. Il bulgaro è stato MVP, una prova fenomenale da 30 punti con un forse ancor più incredibile 66% di precisione. Mai aveva segnato così tanto in Italia e forse mai come lunedì sera l’abbiamo visto così sicuro e potente. Già durante il Mondiale (giocato con lo stesso schema a 3 schiacciatori, ricevendo poco o nulla come un falso opposto) avevamo scritto che la Lube si sarebbe ritrovata un giocatore più maturo e consapevole, ecco…se Nikolov terrà questo tipo di rendimento, per i vice campioni d’Italia e per i tifosi sarà una stagione meravigliosa.