Lube, le mosse del futuro. Lagumdzija sul piede di partenza?. Nikolov può essere il nuovo opposto

La soluzione interna per il probabilissimo post Lagumdzija? La bella prova di Nikolov da opposto nella finale di Coppa Italia, unita al rendimento e all’intesa della coppia di schiacciatori composta da Bottolo e Loeppky, ormai titolari fissi nelle gerarchie di coach Medei, stanno convincendo la Lube che il sostituto del bosniaco naturalizzato turco sia già presente in rosa. Potrebbe/dovrebbe essere proprio Nikolov. Una eventualità che il Carlino "spinge" da mesi considerando le difficoltà in ricezione del figlio d’arte classe 2003 e al contempo la sua potenza in fase di attacco. Vero che un opposto deve avere un elenco di colpi diverso rispetto a quelli di uno schiacciatore, ma crediamo fortemente che Alex abbia tutto il talento (e il tempo) per diventare formidabile anche da posto2. Inoltre non è così raro che nella pallavolo un atleta venga sperimentato con successo in un altro ruolo, alla Lube stessa capitò con Omrcen, acquistato da Cuneo dove giocava centrale ma poi divenuto devastante opposto (già lo faceva in nazionale). Se sarà così, come sembra, la Lube darebbe continuità al progetto dopo l’ampia rifondazione estiva, una mossa saggia e vantaggiosa almeno valutando l’attuale, costante, crescita della squadra. Sul mercato potrebbe limitarsi ad un solo aggiustamento nel reparto dei martelli, scegliendo il quarto schiacciatore in rosa. A meno che non si decida di mandare l’altro giovane Poriya a "farsi le ossa" in prestito in un altro club dove troverebbe più spazio. Dirlic potrebbe continuare a fungere da opposto di riserva, compito che sta svolgendo bene sia come atteggiamento che come utilità e qualità di prestazioni quando entra in campo. Lagumdzija è in scadenza di contratto e ci risulta gli siano giunte proposte di ingaggio irrinunciabili da club turchi e russi. La Lube ha proposto al giocatore un rinnovo al ribasso. La motivazione ufficiale è che si tratta di una questione vincolata alla politica societaria volta a ridurre spese e costi, ma non vorremmo che dietro ci sia altro, cioè che Civitanova non sia così soddisfatta delle prestazioni dell’opposto. Proprio a Bologna nella finale contro Verona Nikolov gli è subentrato dopo molteplici errori e in due stagioni in biancorosso Lagumdzija ha già steccato in altre gare di quelle che contavano.