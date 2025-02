Lube, l’ultima trasferta di regular season. Torna il braccio di ferro con l’Itas Trentino

Appena 48 ore dopo aver recuperato la gara di Padova, la Lube torna subito in campo per l’ultima trasferta della regular season 2024-2025. E che incontro, perché i biancorossi alle 20.30 anticipano la penultima giornata ospiti dell’Itas Trentino in diretta su RaiSport. Un confronto sempre speciale tra le due società più vincenti del nuovo millennio, già valso due finali in questa stagione, con i dolomitici che hanno eliminato Civitanova al Mondiale (perdendo poi l’ultimo atto con il Sada) mentre la Lube si è rifatta in Coppa Italia alzando il trofeo il giorno dopo contro Verona. La sfida n.103 vale relativamente per i ragazzi di Medei che, con il punticino preso giovedì si sono garantiti matematicamente il 3° posto, potrebbero essere maggiori le motivazioni invece per i campioni d’Europa. Il team allenato da Soli, infatti, dopo aver battuto Cisterna "nel suo recupero" giovedì, ha agganciato Perugia al primo posto e può ambire a chiudere da numero uno, cosa peraltro riuscita già l’anno scorso ma che ormai ha una valenza puramente simbolica.

La Lube è rimasta a Padova e lì si è allenata ieri, mentre oggi raggiunge Trento e questa sera potrà contare sull’apporto di una cinquantina di tifosi al seguito. I biancorossi faranno tutta una tirata lontano da Civitanova fino a martedì, perché domani voleranno in Turchia per preparare il return match della semifinale di Challenge Cup contro Sk Ankara. Anche Trento è in corsa a livello continentale, mercoledì sera riceverà i francesi dello Chaumont nel ritorno dei quarti di Cev Cup.

Medei giovedì ha fatto un po’ di turnover, in parte conseguenza dell’indisponibilità di Lagumdzija, ma anche per non stancare troppo i suoi in avvio di questo trittico ravvicinato. L’opposto non ci sarà nemmeno questa sera, al suo posto Dirlic. Il sestetto dovrebbe ricalcare almeno inizialmente quello di Padova, anche se ci si aspetta qualcosa in più da Leoppky, in calo (5/14 giovedì e male in ricezione), altrimenti spazio a Nikolov. In mezzo l’ex Podrascanin favorito su Gargiulo. Dall’altra parte Soli ha tutti gli effettivi, con Michieletto reduce dal premio di Mvp della Lega nel mese di gennaio e il centrale Bartha migliore in campo giovedì.

Le probabili formazioniItas Trentino: palleggiatore Sbertoli; opposto Rychlicki; schiacciatori Lavia e Michieletto; centrali Flavio e Bartha; libero Laurenzano. A disposizione Acquarone, Garcia Fernandez, Bristot, Magalini, Kozamernik, Pellacani, Pesaresi. All. Soli.Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Dirlic; schiacciatori Bottolo e Loeppky; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Lagumdzija, Poriya, Nikolov, Gargiulo, Tenorio, Bisotto. All. Medei.