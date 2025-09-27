Lube-Modena a San Severino. Coach Medei: "È un’amichevole, ma rimane sempre il classico»

Previsto un bel colpo d’occhio questo pomeriggio per l’amichevole tra Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena. Come l’anno scorso, sempre in pre-season, sarà il palazzetto di San Severino ad ospitare il test, appuntamento alle 17. Un match mai banale visto che parliamo del "classico" del volley italiano, quantomeno nel nuovo millennio. Tanta la curiosità degli appassionati che al PalaCiarapica potranno vedere dal vivo la massima realtà di pallavolo del territorio e tanto è anche il piacere di ritrovare un settempedano doc come Alberto Giuliani, coach di Modena. Nel 2024 la Lube si è imposta 3-1. Il test era in memoria dell’imprenditore ed ex consigliere comunale Roberto Soverchia, stavolta è tra le celebrazioni per il 50° anno di attività della società San Severino Volley. Per la Lube sarà la terza uscita in cinque giorni, martedì ha giocato contro Macerata e giovedì a Perugia, possibile dunque che la stanchezza si faccia sentire. Sarà formalmente la prima amichevole "vera", vale a dire con arbitri ufficiali. Ovviamente Giampaolo Medei avrà a disposizione solo parte della rosa, i vice campioni d’Italia saranno a ranghi ridotti per l’assenza di vari big impegnati al Mondiale. Presenti invece Boninfante, Orduna, Loeppky, Duflos-Rossi, Bisotto, Tenorio più Podrascanin, anche se quest’ultimo finora non ha mai giocato e deve recuperare la forma dopo una operazione al ginocchio. "Grosse differenze con gli allenamenti congiunti non ci saranno – afferma Medei alla vigilia – per noi si tratta di un’occasione di crescita ulteriore. Un’amichevole ufficiale si avvicina di più a una partita vera dando l’impressione di lottare per una posta in palio. Anche l’ambiente sarà più carico e ci aiuterà ad avvicinarci all’inizio della stagione con una tappa impegnativa".

A che punto siete nella preparazione?"Si sta chiudendo la quinta settimana, la prima in cui il lavoro tecnico ha preso il sopravvento rispetto a quello fisico. Ancora stiamo lavorando sodo, ovviamente i ragazzi sono affaticati e poco brillanti, questo lo sappiamo. La nostra richiesta è di progredire tecnicamente anche quando a livello fisico non siamo in una condizione perfetta. Ci concentriamo sull’organizzazione del gioco e insistiamo su alcuni aspetti tecnici per far sì che al ritorno di tutti i Nazionali il gruppo sia abituato a determinati livelli di gioco e agonismo. Puntiamo a una omogeneità nel team".

Certo che tra Civitanova e Modena è dura parlare solo di amichevole."Seppur sia impossibile replicare la stessa atmosfera di una partita di campionato, le rivalità rimangono in campo e il classico resta il classico".