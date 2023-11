Lube, nuovo coach l’anno prossimo?. La Bulgaria corteggia Blengini. Ganev: "Vogliamo chiudere con lui»

Tra rumeni e la Bulgaria. La sfida che ha inaugurato la Champions 2023-2024, vinta 3-0 contro l’Arcada Galati, ha catalizzato l’attenzione mercoledì sera, ma la notizia che circolava dalla mattina non poteva passare sottotraccia. Tanto più che sta diventando sempre più concreta: Gianlorenzo Blengini potrebbe diventare il nuovo ct della nazionale bulgara. Dai rumors si è già passati a dichiarazioni importanti, come quelle rilasciate dal presidente della federazione bulgara, un mito del volley che abbiamo ammirato in Italia come Lyubomir Ganev. L’ex opposto ha dichiarato ufficialmente: "Abbiamo avuto colloqui con diversi candidati. Abbiamo scelto Blengini come candidato con cui portare le trattative alla fase finale e firmare un contratto con le relative condizioni che abbiamo concordato. Gli impegni saranno per tutto l’anno. Cioè, questo allenatore non lavorerà con un club".

Ganev parla di trattativa alle fasi finali, si vocifera di un accordo già raggiunto sulla base di una durata del contratto triennale con opzione per altri due anni e per ora nessuno in casa Lube ha smentito la voce. A nostra intervista giorni fa il tecnico torinese aveva detto che c’era tempo per parlare con la proprietà biancorossa del contratto in scadenza e quindi per accordarsi per l’eventuale rinnovo. Ora la Bulgaria lo sta corteggiando di brutto e "Chicco" ha accettato le avances? Per esporsi così Ganev deve avere in mano quantomeno un accordo verbale... E attenzione perché ci sarebbe l’esclusività, vale a dire Blengini non potrebbe ricoprire il doppio incarico come ha fatto in passato e come fa ad esempio Piazza (Milano e Olanda).

Blengini tra l’altro a fine agosto si era recato in Bulgaria con il dg Cormio per un seminario con il Levski Sofia, club con cui la Lube ha un progetto di collaborazione. Non è che magari ha incontrato qualcuno della federazione? Di sicuro potrà continuare a lavorare con Aleksandar Nikolov e ha già "allenato" nel ritiro biancorosso l’altro fenomeno di casa, il fratellino Simeon. Vedremo se il matrimonio si farà e ovviamente come si muoverà Civitanova per il sostituto.

Intanto, in attesa di ricevere domenica Taranto che ha appena cambiato coach scegliendo Ljubomir Travica, la Lube più gioca e più vince e convince. Mercoledì è arrivata la terza vittoria di fila, sempre per 3-0 come contro Catania e Modena, e nuovamente in meno di 80’ di gioco. Magari è presto per dire che i passaggi a vuoto sono stati superati e risolti tanto più che Catania e i rumeni non sono certo schiacciasassi e la Valsa Group era rimaneggiata. Tuttavia restano tre vittorie piene e non pochi tra addetti ai lavori e tifosi, mercoledì sera hanno ricordato che l’anno scorso il Benfica doveva essere poco più che una squadra materasso per Civitanova, e invece la prima gara inaugurale europea finì con una sudatissima rimonta da 0-2 a 3-2.

Andrea Scoppa