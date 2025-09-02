Lube, periodo di lavoro. Un talento in più per Medei

La settimana che si concluderà con la festa -estiva- dei tifosi in spiaggia, è cominciata ieri con una doppia seduta di allenamento per gli atleti della Lube in ritiro. Sarà così anche oggi, giovedì e venerdì. Quella di domenica allo chalet "Ai Due Re" di Civitanova rischia di essere l’unica festa pre-campionato, perché la conclusione dei Mondiali a fine settembre farà tornare qui i nazionali giusto una settimana prima della SuperLega e bisognerà verificare se ci saranno le condizioni per il vernissage di presentazione e gran galà spesso (ben) organizzato dalla società. Intanto ad integrare il gruppo che suda tra Eurosuole Forum e campo sportivo di Santa Maria Apparente da ieri c’è un atleta in più. Un giovane. Perché la Lube ha aggiunto ai sette big (Boninfante, Orduna, Tenorio, Duflos-Rossi, Bisotto, Loeppky e Podrascanin, con quest’ultimo che sta svolgendo lavoro differenziato) e i due del vivaio (Wang e Viscuso), lo schiacciatore Stavros Mouchlias, classe 2008 reduce dall’annata nel Paok Thessaloniki. Un giovane interessante che già in passato aveva sostenuto con profitto uno spezzone di preseason da queste parti. Nonostante quanto dichiarato da coach Medei a metà del mese scorso, cioè che per allenarsi meglio e completare la rosa una ipotesi era quella di utilizzare veterani svincolati, molto probabilmente in settimana verranno invece portati a Civitanova altri giovani talenti stranieri.

A proposito di baby, la società intanto ha comunicato che domani alle 18 nell’Hospitality del palazzetto si terrà la presentazione a stampa e tifosi del laterale transalpino Noa Duflos-Rossi, non ancora maggiorenne e fresco campione del Mondo Under19 (votato miglior schiacciatore della competizione).

Il fine settimana è infine trascorso senza aggiornamenti sullo stato della caviglia di Gargiulo, infortunatosi durante il riscaldamento pre-allenamento con la Nazionale. La Lube e tutti i suoi tifosi attendono trepidanti comunicazioni da parte dello staff medico azzurro.