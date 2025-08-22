Lube, preparazione al via a ranghi ridotti. Medei: "Ci attende un grosso lavoro"

Consulti, confronti, corsetta e sala pesi: la Lube ieri ha vissuto il suo primo giorno del ritiro 2025. Sono 7 i giocatori biancorossi presenti all’appello, con Duflos-Rossi, il più baby di tutti essendo ancora 17enne, quale unico volto nuovo.

La prima giornata di lavoro pre-campionato è iniziata incontrando il nutrizionista Alessandro Marinelli e il preparatore atletico Massimo Merazzi. I consulti con i due specialisti dello staff civitanovese in mattinata hanno tenuto a battesimo il raduno. Poi nel pomeriggio si è svolto il meeting inaugurale in sala video con coach Giampaolo Medei e, a seguire, si sono aperte le attività a ranghi ridotti con una corsetta all’interno del palazzetto e infine in sala pesi. A sudare Francesco Bisotto, Mattia Boninfante, Noa Duflos-Rossi, Eric Loeppky, Santiago Orduna, Marko Podrascanin e Davi Tenorio.

Il tecnico Giampaolo Medei ha manifestato le primissime sensazioni: "Siamo contenti di essere tornati in palestra, dopo alcuni mesi – ha esordito – mi mancavano l’ambiente dell’Eurosuole Forum e il rapporto con il team. I ragazzi hanno voglia di ricominciare con molto entusiasmo e vogliono farlo nel migliore dei modi. Questo è ciò che conta. Le aspettative esterne? In questo momento siamo concentrati sulla preparazione, che affronteremo a ranghi ridotti. Sarà importante lavorare bene e con criterio per evitare quei problemi fisici che potrebbero rallentare la tabella di marcia. L’obiettivo è rimettersi in moto con il giusto equilibrio per tenere bene il campo nelle prossime settimane e affrontare al completo i test match. Vogliamo sentirci competitivi e riuscire a utilizzare i confronti della preseason al meglio. Abbiamo puntellato il gruppo – ha continuato il coach dei civitanovesi – ingaggiando tre elementi dopo una stagione molto positiva. Sappiamo che tutti si aspettano da noi una stagione simile alla precedente, tuttavia siamo coscienti di avere un gruppo ancor più ringiovanito e che probabilmente giocherà con un modulo diverso. Insomma, avremo degli ostacoli da superare con poco tempo per prepararci al completo. Dovremo quindi darci subito da fare e spingere sull’acceleratore a ottobre, nelle due settimane di allenamento in cui saremo al completo, per essere pronti al debutto in campionato. Tra qualche giorno – ha concluso Medei – potremo già contare su qualche innesto utile: i due atleti del vivaio Mario Wang (centrale) e Federico Viscuso (scchiacciatore) e al più presto, due stranieri che verranno a darci una mano".