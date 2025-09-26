Lube, primo ko. Rivincita Perugia

Perugia

1

Lube

3

SIR SUSA SCAI : Argilagos 2, Dzavoronok 4, Maretti 4, Ben Tara 26, Solè 10, Crosato 13, Colaci (L), Cvanciger, Pellicori, Gaggini. N.E. Fossa e Cassieri. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Loeppky 16, Boninfante 2, Hetman 15, Wang 2, Duflos-Rossi 15, Tenorio 5, Bisotto (L), Orduna, Amadio, Wang 2, Penna. N.E. Podrascanin. All. Medei.

Parziali: 25-27, 25-22, 25-21, 21-19.

Note: Sir battute sbagliate 22, ace 6, muri 13, ricezione 41% (perfetta 33%), attacco 56%; Lube bs 20, ace 7, muri 6, 44% (26%), 49%.

A casa sua la Sir ha servito la rivincita e inferto così alla Lube il primo ko della pre-season. Al PalaBarton il test è finito 3-1 per Perugia, che invece era caduta con identico risultato mercoledì scorso all’Eurosuole Forum. Senza Plotnytskyi, il team di Lorenzetti si è affidato a Ben Tara, con l’opposto che ha prodotto una prova da playoff: 26 punti col 64%. Molto bene a muro Crosato, per lui 4 block e ben 13 per il collettivo campione d’Europa. La Lube, o meglio la Lube a metà perché Medei ha più nazionali indisponibili rispetto agli umbri, è stata schierata con lo stesso sestetto visto martedì contro Macerata. Sempre out Podrascanin. Civitanova ha vinto il primo parziale recuperando da 16-10, poi ha faticato fino all’ultimo parziale perso solo ai vantaggi (ci si era accordati per un set a 15). Molto bene Loeppky che ha realizzato 18 punti col 54% e sfornato pure 4 dei 7 ace di squadra, mentre Duflos-Rossi si è beccato un po’ troppi muri, otto. Del resto parliamo pur sempre di un neo maggiorenne.

Andrea Scoppa