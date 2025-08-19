Lube, ricco calendario di amichevoli. Sfide con Perugia e Modena

La settimana del ritiro per la Lube si apre con la lista definitiva delle amichevoli estivo-autunnali. In attesa del raduno di giovedì, anticipato mercoledì dalle visite mediche, il club biancorosso ha reso noto che saranno 6 gli allenamenti congiunti pre SuperLega, equamente distribuiti tra casa e trasferta. Si comincerà il 17 settembre e sarà una partenza col botto perché all’Eurosuole Forum (ore 17 come per gli altri test interni) verranno ricevuti i campioni d’Europa di Perugia. Entrambe le formazioni saranno a ranghi ridottissimi in virtù della partecipazione dei nazionali al Mondiale, tuttavia Lube-Sir non è la classica amichevole e farà un certo effetto giocarla o vederla. Ci sarà pure il bis il 25 al PalaBarton Energy. Due giorni prima a Civitanova si disputerà il derby con i cugini di Banca Macerata Fisiomed che giocheranno il campionato di A2.

Il 27 al PalaCiarapica di San Severino si replicherà invece l’iniziativa dell’anno scorso, con i vicecampioni d’Italia che si misureranno con la Valsa Group Modena allenata dal settempedano Alberto Giuliani. Seguirà la doppia sfida con la Yuasa Battery Grottazzolina: primo impegno in trasferta l’1 di ottobre e replay il 4 all’Eurosuole Forum. Nel weekend successivo, finalmente con gli organici al completo, la Lube sarà attesa dal quadrangolare della Jesi Volley Cup, oltre ai biancorossi verranno al PalaTriccoli altri club di SuperLega come Milano, Piacenza e Grottazzolina.

"Ovviamente la Lube non sarà al completo fino a ottobre – dichiara coach Giampaolo Medei – quindi attingeremo al vivaio e cercheremo dei giovani prospetti o atleti svincolati che possano darci una mano. Divideremo l’utile, cioè quello che ci serve, a quello che potrebbe servirci anche in futuro avvalendoci di emergenti interessanti. Sarà complicato proporre il nostro gioco visto che avremo degli attaccanti assenti. Quest’anno, i laterali saranno fondamentali. Guardando il bicchiere mezzo pieno, sono felice di avere dall’inizio due schiacciatori come Noa Duflos Rossi, fresco campione del mondo Under19 con la Francia, ed Eric Loeppky, che ha scelto di non rispondere alla convocazione del Canada. I tesserati che affronteranno il Mondiale e ci raggiungeranno in un secondo momento, non si aggregheranno più in là del 6 ottobre – conclude l’allenatore della Lube – ovvero dopo aver osservato qualche giorno di riposo".