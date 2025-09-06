"Lube, sento che sarà un anno fantastico"

Durante la conferenza stampa di presentazione di Noa Duflos-Rossi, coach Giampaolo Medei ha ribadito che sua Lube verrà schierata con il modulo a 3 schiacciatori. Insomma senza un opposto di ruolo. L’acquisto di Kukartsev (uno dei tre innesti estivi) è comunque servito per garantire possibili variazioni e diverse soluzioni in attacco, proprio utilizzando un opposto a tutto tondo. Ecco, alla luce delle notevoli prestazioni che il 32enne ha appena fornito nella 22ª edizione del prestigioso "Memorial Wagner" in Polonia, chissà che le questioni tattiche non possano essere decisamente rivisitate. L’argentino infatti ha trascinato la sua nazionale al punto da essere eletto Mvp del quadrangolare amichevole organizzato, come ogni anno, dalla Fondazione Hubert Wagner in ricordo del giocatore e tecnico polacco scomparso prematuramente all’età di 61 anni nel 2002. La formazione sudamericana ha battuto Brasile (3-0), Polonia (3-1) e Serbia (3-0) e così per la prima volta si è aggiudicata la manifestazione disputata alla Tauron Arena di Cracovia. A questo punto strasicura la presenza di "Kuka" ai Mondiali e ancor maggiore la curiosità dei tifosi di Civitanova di vederlo all’opera.

"Il Memorial Wagner vinto con l’Argentina – ha spiegato Kukartsev, top scorer nel primo match contro il Brasile con 15 punti – ha rappresentato un’ottima preparazione per capire lo stato di saluta della mia Nazionale e cosa dobbiamo migliorare per allenarci al meglio in vista della Coppa del Mondo nelle Filippine. Sono contento della mia partecipazione e del mio contributo alla selezione del mio paese. Penso – aggiunge l’opposto argentino – di svolgere un buon lavoro, anche se ci sono sempre aspetti da migliorare, ma do sempre il massimo in ogni partita e in allenamento. Scalpito per giocare il Mondiale cercando di arrivare il più lontano possibile".

Riguardo alla stagione che lo aspetta alla Lube, la sua prima esperienza in Italia, l’opposto ha risposto così: "Non vedo l’ora di arrivare a Civitanova per unirmi alla Lube. Ho la sensazione – dice il giocatore – che sarà un anno fantastico! Darò il massimo per portare la Lube il più in alto possibile. Sono un giocatore molto competitivo, di conseguenza sfrutterò al meglio ogni minima opportunità concessa nella Superlega".

La nazionale argentina sarà in Asia per giocare alcune amichevoli prima di esordire nel girone C dei Mondiali, gruppo che comprende anche la Francia bi-campione olimpica, la Finlandia e la Corea del Sud.