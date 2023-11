Lube, serve continuità con Taranto. Blengini: "Cercheranno la sterzata. Sul mio futuro nessun commento»

Il forsennato novembre della Lube sta già per riportare sul taraflex i vice campioni d’Italia, chiamati domani alle 18 ad ospitare la Gioiella Prisma Taranto. All’Eurosuole Forum si gioca la 7ª giornata di SuperLega e settima anche di un mese che, giovedì 30, avrà fatto disputare 8 incontri ai biancorossi. Ci siamo avvicinati alla sfida contro i salentini parlando con coach Gianlorenzo Blengini, nelle ultime ore al centro di articoli sul suo futuro, esplosi su qualunque testata specializzata o nazionale dopo le dichiarazioni del presidente della federazione bulgara "Ljubo" Ganev. L’ex formidabile opposto non solo lo ha indicato in pole position come ct, ma ha azzardato "la trattativa è alle fasi finali". Nella chiacchierata il tecnico torinese quasi 52enne (che alla Lube ha vinto 3 Scudetti e una Coppa Italia) ha preferito focalizzarsi unicamente sul campionato e sulla partita alle porte, non toccando temi extra taraflex.

Coach, domani si torna in campo e riceverete Taranto ancora senza vittorie. Quali le insidie affrontando l’ultima della classe?

"In SuperLega ogni partita diventa difficile se non la giochi nel modo migliore. Non scordiamoci che stavano vincendo 1-2 a Trento. Inoltre con il cambio in panchina cercheranno la sterzata".

Hanno scelto un allenatore di grande esperienza.

"Sì, Ljubomir Travica è una figura molto importante, ha allenato grandi club, lo ritengo un maestro di pallavolo".

A proposito di cambiamenti, lei ha il contratto in scadenza e in questi giorni si è scritto tanto circa un suo possibile approdo a fine stagione sulla panchina della Bulgaria. Conferma l’interesse bulgaro?

"Io parlo solo di ciò che riguarda la Lube".

Ecco, la società le avrebbe proposto il rinnovo del contratto (annuale o biennale), su questo vuol rispondere?

"Ripeto che non voglio parlare di altro che non sia il campo".

E allora passiamo al campo e alla terza vittoria consecutiva ottenuta mercoledì contro l’Arcada Galati. Come ha affermato lei stesso, nel terzo set vi siete complicati un po’ la vita, ma nel complesso una buonissima Lube in questo periodo?

"Siamo in crescita anche se in quel terzo set abbiamo commesso un po’ troppi errori".

Molti da parte di Yant che ha fatto 16 nel parziale ed ha sbagliato in ogni fondamentale a conferma che è un po’ arrugginito, d’altronde non era ancora mai stato titolare. Domani lo riproporrà per fargli recuperare il ritmo gara o aspetterà giovedì e la Champions dove ci sono meno vincoli?

"Il sestetto lo decido sempre all’ultimo. Conosco bene Marlon e posso dire che mercoledì non ha giocato al suo livello non perché è stato superficiale, ma perché non disputava una partita da titolare dall’estate con la sua nazionale. Progressivamente tornerà lo Yant migliore".

Andrea Scoppa