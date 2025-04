Lube-Sir, il derby d'Italia: Perugia in vantaggio su Civitanova

Sarà il 68° Lube-Sir, il derby d’Italia come lo ha definito Gino Sirci, il presidente degli ospiti. Perugia è avanti 35 vittorie a 33, unico club di SuperLega a vantare questo tipo di vantaggio sui biancorossi. L’ultima sfida in post season a Civitanova risale alla finale Scudetto del 2022, a gara4 (3-0 Lube) che diede il 7° tricolore a Civitanova.

Alla vigilia così Nikolov: "Per lottare alla pari con Perugia non dobbiamo fare stravolgimenti o rivoluzioni, ma curare i dettagli e mostrare ciò che realmente sappiamo fare. Sono certo che se saremo noi stessi, ripetendo le belle performance già offerte in casa quest’anno, giocheremo al livello di un’avversaria forte come la Sir. Dobbiamo ovviamente alzare il livello dai nove metri per impensierire gli avversari. Io insisterei su questo discorso perché nel primo round non ci siamo risparmiati e abbiamo creato problemi ai Block Devils, ma senza l’efficacia e la costanza del nostro servizio poi rischiamo di perdere terreno o di venire rimontati anche quando siamo sopra di diversi punti. Sono convinto che i travolgenti sostenitori di Lube nel Cuore faranno di tutto sugli spalti per accendere il nostro gioco dal primo all’ultimo pallone".

