Lube sogna il colpaccio a Trento: sfida decisiva per le finali Scudetto A1

Non c’è due senza tre e dopo aver fatto sua la gara 4 sia dei quarti che di semifinale, la Lube oggi sogna il colpaccio a Trento. Le finali Scudetto tornano sulle Dolomiti e alle 15.20 con diretta su Rai2 va in scena l’atteso duello che spariglierà la serie per incoronare la squadra regina dell’80° campionato di A1. Come nel 2023 i due club più vincenti in Italia nel nuovo millennio sono sull’1-1 (due anni fa Trento si impose in gara5 e vi furono solo affermazioni casalinghe). Per provare l’impresa corsara e ritornare all’Eurosuole Forum mercoledì sera addirittura con la possibilità di giocare per l’8° tricolore, il team di Medei sarà sostenuto da 150 tifosi in arrivo in pullman e qualcuno pure con mezzi propri. Tanti, il triplo rispetto a quelli gialloblù giunti giovedì a Civitanova. Con la sfrontatezza tipica della gioventù, la leggerezza mentale di chi non pensava di poter arrivare fin qui e comunque ha meno da perdere, un gioco che in gara2 ha saputo miscelare difese generose a servizi potenti e schemi di attacco veloci, la Lube ancora una volta in questi playoff ha dimostrato di poter battere chiunque. La speranza è che, dopo aver impressionato nel primo atto, paziente e lucida in attacco e contrattacco, solidissima a muro, Trento possa accusare la pressione e il contraccolpo del primo ko 3-0 di tutta la stagione. Insomma i tifosi biancorossi gradirebbero… un blackout come avvenuto ai campioni d’Italia di Perugia in semifinale.

Medei riproporrà il sestetto delle prime due uscite, con Balaso pienamente recuperato (in gara2 ha regalato almeno due possessi in più ad ogni set) e Gargiulo che facendo benissimo tanto che Podrascanin non è sceso in campo giovedì e non ha tagliato il traguardo delle 600 presenze. La Lube inoltre ha ritrovato un super Bottolo. Vedremo se Trento ritroverà Lavia, finora poco incisivo in attacco e ancor più Michieletto che dopo una super gara1 è mancato all’Eurosuole Forum. Giovedì la squadra di Soli ha peccato molto in ricezione e forse al di là di tanti discorsi gara3 si deciderà proprio su questo fondamentale. Tutto tace infine per quanto riguarda Rychlicki che però, a giudicare dalla postura che aveva giovedì, pare ancora accusare problemi alla schiena e probabilmente al suo posto ri-giocherà l’altro ex Garcia.

Le probabili formazioni

Itas Trentino: palleggiatore Sbertoli; opposto Garcia; schiacciatori Lavia e Michieletto; centrali Flavio e Kozamernik; libero Laurenzano. A disposizione Acquarone, Rychlicki, Bristot, Bartha, Magalini, Pellacani, Pesaresi. All. Soli.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Gargiulo e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Podrascanin, Tenorio, Bisotto. All. Medei.