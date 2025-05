Lube torna in Supercoppa 2025: possibile finale a Dubai con Trento, Civitanova, Verona e Perugia

Oltre a tornare da sua altezza la Champions League, la Lube la prossima stagione avrà il piacere di ritrovare la Final Four di Supercoppa. Anche qui dopo una sola stagione di assenza. Il pass lo aveva già ottenuto il 26 gennaio alzando a Bologna la Coppa Italia ai danni di Verona per 3-2. Peraltro gli scaligeri avevano conseguito l’ammissione pur sconfitti. A completare il quartetto saranno Trento e Perugia. Se l’Itas si è qualificata in virtù della conquista dello Scudetto, gli umbri ci saranno grazie ad altri…. La serie di semifinale tra Itas e Piacenza ha infatti garantito l’ammissione pure alla Sir. La squadra umbra insomma avrebbe preso parte alla Supercoppa a prescindere dall’esito della sua semifinale contro la Lube, ma avendola persa non ha ottenuto l’ultimo posto con il diritto di finalista Scudetto, bensì di ripescata in virtù del miglior piazzamento in campionato, seconda alle spalle di Trento per differenza set. Dunque Trento, Civitanova, Verona e Perugia, per una Supercoppa 2025 che è particolarmente attesa. Potrebbe giocarsi all’estero come avviene nel calcio e la presenza di una delegazione araba durante la Final Four di Coppa Italia ha fatto intuire la trattativa per organizzarla fuori dall’Italia. Forse a Dubai. La Lega Pallavolo Serie A starebbe valutando la fattibilità e le strutture, ma di certo i club sono allettati dalla possibilità di avere una vetrina all’estero e in un contesto che potrebbe produrre benefici importanti in chiave economica e di marketing.

Andrea Scoppa