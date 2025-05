Lube: Tre Cessioni e Nuovi Volti per la Prossima Stagione

Ricominciare da tre. Dovrebbe essere questo il numero delle cessioni e quindi dei volti nuovi in casa Lube per la prossima stagione. Uno schiacciatore, un opposto e un centrale, pochi cambiamenti, qualche ritocco appena come avevamo ipotizzato durante la stagione osservando i notevoli progressi del team. E come lo stesso Cormio (evidentemente confermato dalla proprietà, il dg infatti ha il contratto in scadenza) ha affermato giorni fa in una nota del club. Dopo due rivoluzioni di fila sul mercato, ben otto innesti solo la scorsa estate più il cambio in panchina da Blengini a Medei, il ringiovanito gruppo biancorosso ha saputo rispondere benissimo come chimica, compattezza, entusiasmo e risultati, pertanto troviamo giusto che si continui da questa base. Ad oggi sono sicure tre operazioni, due in uscita ed una in entrata. Le prime riguardano Lagumdzija e Chinenyeze, entrambi prossimi sposi del Fenerbahce. Due addii importanti anche se parliamo di atleti non così fondamentali. Il centrale è forte in attacco, ma ha pochissima presenza a muro, mentre l’opposto (nonostante i premi di Mvp dei quarti e della semifinale playoff) in realtà è sovente mancato nelle partite cruciali o nei frangenti chiave. Peraltro Lagumdzija era in scadenza di contratto e la Lube non ci ha puntato, mentre "Babar" sarebbe vincolato al club di Civitanova fino al 2027, però ha accettato le lusinghe dei turchi ed ha deciso di andarsene di sua sponte. Il primo innesto certo invece è quello dello schiacciatore francese Duflos-Rossi, 17enne ora in forza al Toulouse che viene ritenuto talento assai promettente e già valido in ricezione. Circolano rumors su Orduna e Dirlic. Sul regista ci sarebbe l’interesse da parte di Cuneo, neopromossa. I piemontesi hanno bisogno di rifare la diagonale (sono saliti in A1 con il ’79 Sottile, ex Lube) e avrebbero puntato su Orduna e Baranowicz, indirizzati insomma su un giocatore di esperienza. L’italo-argentino è sotto contratto fino al 2026 con la Lube e dunque servirebbe un conguaglio per farlo partire e, in caso, la Lube dovrebbe fare un’altra mossa di mercato. Cuneo starebbe corteggiando altri ex biancorossi come Garcia e Zaytsev. Per Dirlic discorso diverso. La scorsa estate aveva firmato un annuale e dunque è libero, tentato, pare, dalla Turchia. Ha fatto tutto sommato bene da riserva a Civitanova, ma la Lube stravolgerà il reparto. Titolare sarà uno tra Nikolov e Loeppky, presumibilmente il bulgaro, con Medei che dovrebbe adottare il modulo a 3 schiacciatori. Sul vice l’intenzione è di accaparrarsi un giovane opposto il cui nome è top secret. Sul centrale che sostituirà “Babar“ ci risulta in fase avanzata la trattativa con D’Heer, a Taranto nell’ultima stagione ed ex Trento.