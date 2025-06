Lube, tre in azzurro. Il ct ha convocato Balaso

L’Italia inizia domani a Chicago, contro la Polonia campione d’Europa, la seconda tappa della Volleyball Nations League. Il ct De Giorgi avrà di nuovo tre atleti della Lube ma un tridente differente rispetto alle gare in Canada, fuori Boninfante e dentro Balaso. Riecco il libero e capitano della Lube, la "macchina". Confermati Bottolo e Gargiulo, conferme significative perché nel caso di Gargiulo pare evidente quanto De Giorgi sia rimasto colpito dalle prove del centrale esordiente. Il fatto che Bottolo sia pure lui tra i convocati è importante visto che stavolta l’Italia ha richiamato le stelle anche tra gli schiacciatori, vale a dire Michieletto e Lavia. Insomma Bottolo potrà mostrare a De Giorgi che i suoi progressi lo hanno portato al livello di Lavia e magari diventare titolare di fianco all’inamovibile Michieletto. Riposo per Boninfante. Non una bocciatura per il giovanissimo (2004), lui ultra esordiente, semmai una semplice conseguenza della naturale rotazione che ogni nazionale fa nel corso dell’infinita Vnl. Stavolta è stato inserito Sbertoli che da anni è il vice di Giannelli. Gli azzurri cominceranno la seconda tranche di gare domani alle 19 italiane contro la Polonia, quindi affronteranno la Cina (27 giugno, ore 23), il Brasile (28 giugno, ore 23) e gli Stati Uniti (30 giugno, ore 2.30). Secondo il sito Volleyball, oltre a Civitanova, Perugia e Trento, potrebbero esserci altri due club italiani nella futura Champions. La testata riporta che Piacenza, Verona e Milano avrebbero fatto richiesta di ammissione grazie al cambio di regolamento attuato per la prossima Champions, con l’introduzione delle "wild card" nella quarta fascia (la Lube sarà nella prima, così come l’Itas). Vedremo se il numero di team connazionali aumenterà, sul campo Piacenza aveva ottenuto la Cev, Milano la Challenge e Verona era fuori dall’Europa.

Andrea Scoppa