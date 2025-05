Lube, un anno d’oro sugli spalti. La squadra ha conquistato i tifosi. Presenze in crescita al palas

Dall’inizio del 2025, soprattutto dopo la vittoria della Coppa Italia contro Verona, abbiamo scritto del ritrovato entusiasmo intorno alla Lube. Le rimonte e la splendida quanto inimmaginabile cavalcata nei playoff hanno poi riportato i tifosi a fare le file per accaparrarsi un biglietto e riempire l’Eurosuole Forum con tre tutto esaurito su sei incontri disputati. I maligni potrebbero dire “sì, ma nei playoff è normale“, invece no, abbiamo conteggiato gli spettatori avuti dal club in tutta la SuperLega 2024-2025 e i dati raccolti confermano la percezione, il trend in decisa crescita. La giovane Lube di Medei ha registrato complessivamente 54.006 presenze al palazzetto, suddivise tra le 31.991 della regular season e le 22.015 dei playoff. Numeri stra-positivi. Per fare un confronto, l’anno prima c’erano stati 28.966 spettatori nella fase regolare. Non facciamo il paragone con i playoff perché De Cecco e compagni vennero eliminati al primo turno. Pertanto questa regular season ha visto un incremento globale di 3.000 presenze e la media pubblico è passata da 2.633 a 2.908. Se addirittura prendiamo in esame la fase regolare 2022-2023 la Lube aveva avuto circa 21.000 presenze per una media di poco inferiore a 2.000 spettatori. Giusto ricordare che la società in estate aveva optato per una politica di ribasso dei prezzi e ciò può aver "aiutato", ma comunque il pubblico si è ri-affezionato e chissà che il prossimo anno non si torni a valicare la media di 3.000 spettatori a gara come avveniva prima della pandemia. Per la cronaca, nei playoff la media si è alzata a 3.669 con tre sold out (4 stagionali) e sarebbe stata maggiore se gara4 di semifinale contro Perugia non si fosse giocata alle 15.20 nella domenica di Pasqua (non a caso le 2.700 presenze hanno rappresentato il punto più basso in post season).

Già che ci siamo aggiungiamo che nei playoff la Lube si è giovata dello straordinario tifo dei sostenitori, forse il top della SuperLega, sublimato da notevoli coreografie. Felici proprietà e dirigenza civitanovesi, felicissima la Lega Pallavolo Serie A. L’intero movimento infatti ha raggiunto nuovi record. In regular season c’è stato un aumento di ben 40.080 spettatori: dai 353.325 spettatori totali della stagione 2023/24 a 393.405, in percentuale +11%. La media di 2.980 è stato il valore più alto degli ultimi 30 anni, da quando vengono raccolti i dati esatti. Per la cronaca la Lube è stata 7° per presenze interne, proprio come l’anno prima, davanti a tutti Perugia con 4.295 di media e seconda Verona con 3.819. Nei playoff infine la media di 3.882 spettatori (+7% rispetto al 2024) ha segnato un primato storico. Mai nelle 42 precedenti post season di A1 si era arrivati così in alto.