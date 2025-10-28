Lube, una prova di carattere a Perugia: "Ma quante ingenuità nel tie break"

L’ultima volta, nella serie di semifinale playoff, era andata meglio, stavolta invece al PalaBarton Energy è maturata la prima sconfitta per la Lube. Alla vigilia si era detto che la partita si sarebbe decisa tra servizio e ricezione, invece Civitanova ha surclassato la Sir in battuta con 10 ace a 3 ed ha ricevuto meglio (44% a 36% e 23% di perfette contro 17%), mentre gli umbri hanno piazzato quasi il doppio di muri, 13 a 7. Devastante nel derby contro la Yuasa, Alex Nikolov è nuovamente stato il top scorer con 21 punti ma stavolta ha giocato in modo "umano", attaccando con il 44% e pigliandosi 6 muri, un po’ tanti. Da segnalare che nel quarto set ha fatto il suo esordio il 2007 Noa Duflos-Rossi che ha anche siglato il primo punto in Italia con una pipe. Cadere 3-2 a Perugia ci può stare e poi aggiungiamo che perdere alla seconda giornata di campionato fa meno male.

L’aspetto più positivo della prova dei vice campioni d’Italia ha riguardato la capacità di reazione, poiché Fabio Balaso e compagni due volte si sono trovati sotto di un set e nel set, ma hanno sempre avuto carattere e capacità tecniche per recuperare. Nel quarto parziale grazie a Poriya che ha cambiato l’inerzia con le sue micidiali battute.

"Dal punto di vista agonistico la squadra è stata molto brava – ha affermato il coach biancorosso Giampaolo Medei – perché non è affatto semplice venire a Perugia e arrivare a giocare cinque set, oltretutto compiendo una bella rimonta nel quarto, che sembrava compromesso. I ragazzi sono stati combattivi. Peccato per le ingenuità commesse nel tie-break, ma teniamo conto che l’età media della rosa è molto bassa, e gli errori che si sono visti stasera andando avanti non li commetteremo più". In effetti il tecnico ha schierato una Lube super baby nel decisivo quinto set, ancora più giovane di quella dell’esordio con l’età media più bassa di tutta la prima giornata e con centrale il 2007 Davi Tenorio. Non c’è affatto il tempo per analizzare accuratamente cosa è andato e cosa no, subito ecco infatti la terza giornata di SuperLega, primo dei cinque turni infrasettimanali. E mica una gara da poco, domani sera infatti alle 20.30 l’Eurosuole Forum ospita il remake dell’ultima finale tricolore contro i campioni d’Italia dell’Itas Trentino. I dolomitici del nuovo coach Marcelo Mendez domenica hanno steso 3-0 Padova e così arrivano a Civitanova come unico team senza nemmeno un set perso. Per quello che sarà il confronto numero 108 della storia, biglietti ancora disponibili per la partita che promette spettacolo.