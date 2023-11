Lube, una vittoria per la classifica. Con Taranto pensando alla Coppa

di Andrea Scoppa

La Lube si rituffa nel campionato con l’obiettivo di cavalcare l’onda giusta, quella che ha fruttato due vittorie consecutive col massimo scarto, tre considerando anche la Champions. Alle 18 all’Eurosuole Forum per la settima giornata di SuperLega i biancorossi ospitano la Gioiella Prisma Taranto, fanalino di coda ed unico team senza successi. Una ghiotta opportunità per allungare la serie positiva, rafforzare la continuità delle prestazioni e soprattutto migliorare la classifica. E’ infatti la quint’ultima gara prima dela fine del girone d’andata, quando la graduatoria varrà per le sfide di Coppa Italia ed essere tra le prime 4 garantirebbe il fattore campo nei quarti. Civitanova al momento è quinta e un’altra vittoria la farebbe salire nella zona alta, anche perché in serata c’è Monza-Piacenza che mette di fronte chi precede la Lube, rispettivamente di una lunghezza e due. Coach Blengini ha tutta la rosa a disposizione ed è probabile che si tornerà allo schieramento con Anzani centrale titolare e Zaytsev posto4 al fianco di Nikolov e Yant in panca.

Curiosità per la prestazione dei salentini che si presentano ultimi anche per puntiset e attacchiset, nonché per la loro formazione dato che Taranto vivrà la prima col nuovo allenatore croato Ljubomir Travica, padre dell’ex biancorosso Dragan. Il brutto avvio di campionato con 6 sconfitte su 6, anche se tre al tie-break, ha portato infatti alla rottura con Vincenzo Mastrangelo e da lunedì ci si è affidati ad una tecnico di provata esperienza nazionale ed internazionale, 69enne che torna ad allenare in Italia a distanza di 15 anni e dopo svariate esperienze all’estero, l’ultima in Tunisia. Al quarto anno di fila in A1 Taranto ha cambiato parecchio in estate (aveva anche Larizza), confermando solo quattro elementi nel roster come Alletti, Gargiulo, Rizzo e Ekstrand. Tra le novità più importanti il rientro in patria dello schiacciatore Lanza. Da segnalare che la prima battuta del match sarà anticipata da un "minuto di rumore" sugli spalti, grazie all’idea congiunta della Federazione Italiana Pallavolo, della Lega Pallavolo Serie A Femminile e della Lega Pallavolo Serie A Maschile per la campagna contro la violenza sulle donne (venerdì a Palazzo Chigi, tra tanti sportivi, c’era anche Zaytsev).

Le probabili formazioni.

Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Zaytsev e Nikolov; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Bottolo, Diamantini, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

Prisma Taranto: palleggiatore De Haro; opposto Sala; schiacciatori Lanza e Gutierrez; centrali Gargiulo e Alletti; libero Rizzo. A disposizione Bonacchi, Paglialunga, Russell, Jendryk, Luzzi, Ekstrand, Raffaelli. All. Travica.