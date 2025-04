Lube vs Perugia: Gara4 della Semifinale Scudetto al Eurosuole Forum

La sorpresa dentro l’uovo è già stata felicemente scartata mercoledì, oggi deve essere una Pasqua di conferma per la Lube. Alle 15.20, orario pessimo data la festività (diretta di prestigio su Rai2, ma anche su Dazn) i biancorossi ricevono i campioni d’Italia di Perugia per gara4 della semifinale scudetto. Riaperti i giochi grazie all’impresa 2-3 maturata nella maratona umbra (154’ di punto a punto, incontro di playoff più lungo nella storia della Lube e 2° di sempre in post season) la squadra di Medei sogna di sfruttare l’Eurosuole Forum per mettere nuovamente al tappeto la Sir e spingere la serie a gara5. Un sogno ma anche una necessità. È vero che Perugia potrebbe accusare il contraccolpo del ko e sentirsi psicologicamente più sotto pressione essendo strafavorita nella serie, tuttavia spalle al muro c’è ancora Civitanova. In caso di sconfitta oggi, infatti, i biancorossi sarebbero eliminati e andrebbero a giocare i Playoff 3° Posto contro Piacenza. Perugia invece è ad una vittoria dal ritorno in finale e questa volta darebbe vita ad una sfida inedita, quanto pronosticata da tutti in estate, contro Trento.

"La vittoria a Perugia – dichiara coach Giampaolo Medei – ci ha dato ancora più convinzione nei nostri mezzi, già in gara2 avevamo dimostrato di poter giocare alla pari. A fare la differenza è stata proprio la nostra indole combattiva. Sono certo che sarà così anche nel quarto round, con l’aggiunta di qualche aggiustamento tecnico per guadagnare in precisione. La fiducia nei propri mezzi ha portato ai ragazzi un bonus di incisività nel punto a punto. L’orario del match non è comodissimo, sono convinto che avremo ugualmente un grande supporto dai tifosi (tutti di rosso ndc) e saranno l’arma in più". Sempre privo di un asso come Balaso, assenza che ha condizionato tanto gara1, il tecnico maceratese mercoledì ha variato il sestetto partendo con Gargiulo e probabilmente lo rifarà. Il bel tie-break di Nikolov sembra metterlo in pole rispetto a Loeppky. Difficile che il fanese Lorenzetti (privo di Russo) modifichi qualcosa, anche perché il panchinaro di lusso Ishikawa ha fatto male ogni volta che è entrato. Anche oggi attenzione al servizio e alla ricezione, ma ormai si gioca soprattutto di difese, di cuore ma al tempo stesso di nervi saldi.

Le probabili formazioni Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Gargiulo e Chinenyeze; libero Bisotto. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Podrascanin, Tenorio, Gatto. All. Medei. Sir Susa Vim Perugia: palleggiatore Giannelli; opposto Ben Tara; schiacciatori Semeniuk e Plotnytskyi; centrali Solè e Loser; libero Colaci. A disposizione Zoppellari, Herrera, Cianciotta, Ishikawa, Usowicz, Candellaro, Piccinelli. All. Lorenzetti