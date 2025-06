Luca Palazzetti della Sir Volley Perugia convocato nella nazionale under 16 maschile

A stagione finita ci sono altre soddisfazioni per il club della Sir Volley Perugia che vede riconosciuto il lavoro del proprio staff tecnico, oltre a quello delle squadre. Lo scoutman del settore giovanile dei block-devils, Luca Palazzetti, è stato convocato a ricoprire questo ruolo nella nazionale under 16 maschile: "Quando mi è arrivata la chiamata di Vincenzo Fanizza (direttore tecnico delle nazionali maschili giovanili) ad ottobre per dirmi di partecipare come scoutman dell’under 16 maschile prima per il torneo wevza e poi per il campionato europeo, mi sono sentito enormemente emozionato. So benissimo che è un’occasione che non capita a tutti, e quasi non potevo credere di poter girare il mondo rappresentando la mia nazione. Penso che per un qualsiasi allenatore, scoutman o altra figura del mondo dello sport arrivare a vestire la maglia della nazionale sia una delle massime aspirazioni che si possa avere. Ringrazio ovviamente anche la Sir, società con la quale sono cresciuto e che mi ha fatto appassionare al mondo della pallavolo, prima come atleta e ora come allenatore e scoutman del giovanile e non vedo l’ora di partire per l’Armenia per andare a giocarci questo torneo".

Con 21 anni da compiere a luglio prossimo, l’atleta bianconero si è avvicinato dal 2021 a questa attività sempre più indispensabile ad alto livello. Ed ora, a conferma della competenza e professionalità dimostrate è arrivata una chiamata che riempie d’orgoglio e che lo renderà protagonista nell’ambito dei quattro collegiali in programma a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza. Non sarà solo questa l’esperienza che si appresta a vivere, la convocazione riguarda anche il campionato europeo di categoria in programma dal 23 luglio al 3 agosto in Armenia.