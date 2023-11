"Lucky Wind Trevi sconfitta dalla Pieralisi Jesi: Critica situazione in Serie B1 Femminile"

LUCKY WIND TREVI

1

PIERALISI JESI

3

(18-25, 25-22, 10-25, 22-25)

TREVI: Corradetti 16, Gresta 13, Danaila 12, Kraja 7, Casareale 4, Di Arcangelo 2, Natalizia (L), Sirci 1, Mochetti, Mariano, Della Giovampaola. N.E. – Carini. All. Piero Camiolo.

JESI: Castellucci 20, Moretto 17, Pomili 10, Milletti 7, Peretti 4, Miecchi 3, Cecconi (L1), Paolucci 4, Pepa 2, Marcelli, Quinteros, Girini (L2). All. Sabbatini.

Arbitri: Binaglia e Tanzilli.

TREVI – Situazione critica in serie B1 femminile per la Lucky Wind Trevi che è ultima in classifica. Al Pala-Gallinella vince una Pieralisi Jesi molto più concreta e meno sprecona. Le marchigiane iniziano a spron battuto mentre le padrone di casa si innervosiscono (13-20), uno zero inevitabile. La reazione produce effetti positivi (11-10), un ritrovato gioco al centro tiene testa alle rivali e si torna in parità. Terzo set con le trevane fallose (7-20), è il due ad uno. Quarto periodo in bilico sino al 17-17, poi Jesi aìpassa.