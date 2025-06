Ludovica Sismondi si unisce alla CBF Balducci per la Serie A1 di volley femminile

La centrale Ludovica Sismondi, classe 2007 per 191 cm, è il nono e ultimo colpo di mercato in casa CBF Balducci per il campionato di A1 di volley femminile. Ecco un’altra azzurrina e un altro talento emergente del volley italiano a disposizione di coach Valerio Lionetti, la giovane completa il reparto centrali con il suo entusiasmo e la sua determinazione. Attualmente impegnata con la Nazionale Under 19 in preparazione al Mondiale in programma a luglio, la neo giocatrice arancionera ha già nel palmares il campionato europeo vinto in azzurro, con l’Under 17, nel 2023.

Sismondi ha giocato nelle ultime due stagioni con la Anderlini Modena, una delle scuole di pallavolo più rinomate in Italia, sia il campionato di B1 che quello di B2, oltre che nei campionati giovanili (secondo posto alle finali nazionali Under 18 in questa stagione), rivelandosi tra le migliori nel ruolo. Ora la centrale torinese è pronta per il grande salto in Serie A1, dopo aver mosso i primi passi della carriera pallavolistica nell’In Volley Piemonte, nella sua terra.

"Ho scelto Macerata – dice Sismondi – perché mi è sembrata fin da subito la realtà giusta dove poter crescere e mettermi alla prova, in un contesto competitivo come la Serie A1. La società mi ha trasmesso grande fiducia fin da subito, il progetto è ambizioso e molto stimolante. E credo che qui io possa fare un grandissimo salto di qualità, che in fondo è quello che cerco" Sismondi ha le idee ben chiare. "Il mio obiettivo – dice – è di migliorarmi il più possibile, allenarmi con intensità e farmi trovare sempre pronta in qualsiasi momento. Voglio guadagnarmi spazio con il lavoro quotidiano, migliorare tecnicamente e contribuire al gruppo con energia, entusiasmo e mentalità". Il suo entusiasmo potrà essere contagioso.

"Credo di portare freschezza, determinazione, voglia di imparare e ho un grande spirito di squadra. Le esperienze con la Anderlini e con la Nazionale sono state fondamentali per la mia crescita, non solo come atleta ma anche come persona. Ho imparato a gestire la pressione e a lavorare in gruppo con obiettivi importanti, a non smettere mai di voler migliorare. Ogni torneo e ogni allenamento mi hanno sempre lasciato qualcosa e ora è arrivato il momento di affrontare la prima stagione in A1 con entusiasmo e tanta voglia di mettermi al servizio della squadra. So che sarà una sfida tosta – conclude Sismondi – ma mi sento comunque pronta a dare il massimo".