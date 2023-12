Lunezia tenta l’impresa

Trasferta ad alto rischio per il Lunezia Volley che questa sera, con fischio d’inizio alle 20.30, affronterà nella settima giornata del campionato di pallavolo femminile serie C ligure la capolista Albaro Volley. Alla palestra dell’Istituto Nautico San Giorgio si troveranno di fronte due squadre agguerrite e decise a far proprio il risultato. Le genovesi scenderanno sul proprio campo con l’obiettivo di accumulare un po’ vantaggio sul Futura Ceparana, l’altra formazione con cui al momento stanno condividendo la prima posizione in classifica. Anche le sarzanesi, seppur in piena emergenza, saranno cariche per ben figurare con un avversario di tale livello. Per l’occasione saranno assenti la palleggiatrice Menconi, ferma già da un po’ di tempo per un infiammazione al tendine rotuleo e che rientrerà probabilmente dopo la sosta a gennaio così come la Bencaster, out per lo stesso problema. Anche la Giangreco non è al top e in più mancherà la Ruffini. In costruzione l’unica disponibile sarà l’Under 16 Sara Montemagni che sarà convocata insieme a Castagna, capitan Poletti, Poli, Michi, Benettini, Quartieri, Malaspina e il libero Mozzachiodi. "Stasera ce la dovremo vedere – spiega il diretore tecnico Menconi - con la squadra più forte sia del nostro girone B che del girone A. Una formazione che è stata costruita per ottenere la promozione e che quindi sarà un ostacolo difficile da superare. Andremo là per fare soprattutto esperienza, anche se ovviamente non ci presenteremo al match da perdenti. Proveremo a dare del filo da torcere alle padrone di casa, ma siamo ben consapevoli del loro valore". La direzione dell’incontro è stata affidata agli arbitri Viviana Giacoppo e Roberto Venzano.

Ilaria Gallione