"Macerata decisa ad allungare il passo"

Subito un big match per l’esordio interno del Banca Macerata Fisiomed che alle 18 di domani riceverà la Consar Ravenna dell’ex Samuil Valchinov. Di fronte due formazioni vincenti nella prima giornata dell’A2 maschile: i maceratesi hanno conquistato 2 punti a Catania mentre i romagnoli hanno battuto in rimonta al quinto set Porto Viro. Si presenta un Ravenna molto rinnovato rispetto al passato, ci sono solo cinque conferme (Russo, Zlatanov e Goi su tutti), mentre tra gli arrivi figurano l’opposto Dimitrov, il centrale Bartolucci (al ritorno in Romagna) e la vecchia conoscenza maceratese Valchinov. Al timone, ancora coach Antonio Valentini. Nel possibile starting six, troviamo la diagonale principale Russo-Dimitrov, Valchinov e Zlatanov dovrebbero essere i laterali, Canella-Bartolucci al centro, Goi libero.

Da Catania è tornata una formazione maceratese ancora più convinta dei suoi mezzi e in settimana si è lavorato tra sorrisi ma anche con molta determinazione per proseguire il cammino. Ci sono ancora meccanismi da perfezionare per i quali serviranno tempo, pazienza e lavoro. "Siamo reduci da una splendida vittoria – sottolinea il centrale Bara Fall, capitano della Banca Macerata Fisiomed – e per confermarci servirà una partita con pochi errori in qualsiasi fondamentale. Non sarà un gara semplice, ma sarà la nostra prima partita in casa e speriamo che il pubblico ci spinga". Dall’altra parte della rete ci sarà l’ex Samuil Valchinov. "È un ottimo giocatore, sarà bello sfidarlo e giocarci contro".

L’ex Valchinov torna dunque nelle Marche per la prima volta con una maglia diversa. "Torno – dice – con grande emozione e piacere a Macerata, una società che mi ha dato l’opportunità di fare la mia prima esperienza in Italia e di giocare in campionato di alto livello come quello di A2. A Macerata ho trovato persone e tifosi splendidi". Valchinov è consapevole che sarà un match particolare: "La squadra è quasi totalmente cambiata rispetto a quella in cui ho giocato io, è una formazione ostica e difficile da affrontare. È forte in attacco ed ha un palleggiatore con grande esperienza che conosce benissimo la categoria. Mi aspetto una partita tosta. Noi dovremo aumentare il livello e l’intensità del gioco, in palestra stiamo lavorando, molto e bene, e affronteremo la gara con tanta fiducia e con la convinzione che, se riusciremo ad esprimere quanto stiamo provando in allenamento, potremo tornare a casa con un risultato positivo".