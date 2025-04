Macerata torna in A1: la gioia della CBF Balducci dopo la vittoria a Messina

"Abbiamo riportato Macerata in A1: è un onore e una gioia". Sono le parole della capitana Alessia Fiesoli, schiacciatrice della CBF Balducci, al rientro in città con la squadra dopo la vittoria a Messina 1-3 in gara2 della finale playoff di volley femminile contro le siciliane. "Loro – ricorda – nel primo set hanno spinto tantissimo in un palas che era una bolgia, ma noi siamo state brave a non mollare".

Per il libero Giulia Bresciani è la quinta promozione. "Sono stata fortunata – dice la giocatrice – di giocare in squadre ben allestite e ambiziose. Quest’anno il salto nell’A1 è stato costruito nel tempo, c’è stata una costante crescita come formazione e alla fine è arrivata la promozione".

Il primo anno in A2 sarà indimenticabile per la schiacciatrice Camilla Sanguigni. "È stata una gioia immensa, ho vissuto un’emozione fortissima – dice la giocatrice – e il giorno dopo devo ancora realizzare quanto abbiamo fatto. Per me è stato un onore fare parte di una squadra così forte e unita, capace di superare le difficoltà e di arrivare all’obiettivo più grande".

Per Sara Caruso, centrale nata a Caltanisetta, è stata una giornata indimenticabile avere centrato la promozione nella sua Sicilia. "Ho giocato in casa le due gare di finale. La prima nel giorno di Pasqua in un Fontescodella strapieno e poi a Messina dove sugli spalti c’erano i parenti: non dimenticherò mai questa data". Dopo l’ultima palla sono comparse le lacrime. "Erano di gioia. Abbiamo tagliato un traguardo meraviglioso – conclude Caruso – con un gruppo stupendo, che aveva le carte in regola per centrarlo. Siamo arrivate alla fine al top della forma".

Nella finale è stata premiata la palleggiatrice Asia Bonelli come Mvp del match. "Sono felicissima, è una vittoria che ci siamo meritate dopo tutto il grande lavoro in palestra. Siamo un gruppo unito, la squadra si è meritata questa vittoria. Il titolo di Mvp? Non me l’aspettavo e mi fa molto piacere".