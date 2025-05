Maja Ognjenovic rinnova con Savino Del Bene: talento senza età nel campionato A1

Il talento non ha età. A poco meno di 41 anni (li compirà il 6 agosto) la serba Maja Ognjenovic è ancora oggi una delle più forti palleggiatrici al mondo. E anche nella prossima stagione – la sua terza in maglia biancoblù – giocherà nella Savino Del Bene. Si sapeva da tempo di un matrimonio felice, ora è arrivata la conferma ufficiale da parte della società che ha voluto proseguire il rapporto con un punto di forza della squadra che nel corso della stagione appena conclusa ha collezionato 28 presenze in A1 tra regular season e playoff, 2 gare in Coppa Italia e 10 partite di CEV Champions League, per un totale di 40 incontri stagionali risultando sempre una delle migliori.

D’altra parte c’è poco da aggiungere su una giocatrice che nel corso della lunga carriera ha partecipato con la sua Nazionale a cinque edizioni dei Giochi olimpici piazzandosi due volte sul podio (argento a Rio de Janeiro 2016 e bronzo a Tokyo 2020/21) e vinto tra i tanti altri titoli un Mondiale e due campionati europei.

Molteplici pure i suoi successi internazionali a livello di club avendo militato – sempre da protagonista -, oltre che nel massimo campionato della Serbia e Montenegro con le squadre del Poštar e della Stella Rossa, anche in Turchia, Romania, Grecia, Polonia e Russia. Mentre in Italia, prima di approdare a Scandicci, aveva giocato in A1 anche a Jesi e Modena.

"Sono davvero felice di continuare la mia avventura con la Savino Del Bene Volley – ha detto - dove in questi anni ho trovato un ambiente professionale, ambizioso e pieno di passione, e sento di far parte di una grande famiglia. La scorsa stagione è stata intensa e ricca di emozioni, e non vedo l’ora di tornare in campo per affrontare nuove sfide insieme alle mie compagne e allo staff. Il nostro obiettivo resta sempre quello di crescere, migliorare e competere ad altissimo livello, in Italia e in Europa".

f. m.