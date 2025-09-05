Marinelli sull’alimentazione dei biancorossi: "I giocatori della Lube impeccabili a tavola"

Un nutrizionista che "nutre" profonda stima, tanto da essere alla Lube da anni, dalla stagione 2016-2017. Alessandro Marinelli, l’uomo che gestisce l’alimentazione degli atleti biancorossi, è intervenuto per descrivere il suo lavoro (ed i compiti dati ai giocatori) in questa faticosa fase del ritiro fino ai ritmi convulsi della stagione agonistica, con la squadra che sarà impegnata su più fronti quasi ogni tre giorni. "Durante la stagione cambiano impegno e strategie – afferma – mentre ora puntiamo sull’aumento di massa, durante i campionati il gruppo deve mantenere un alto stadio di allenamento e avere un equilibrio energetico. Nelle fasi clou si sostengono gli alti fabbisogni energetici per velocizzare i recuperi quando le partite sono serrate e la resa energetica fa la differenza in tempi ridotti".

Come si trova con i giovani esplosivi e i veterani evergreen?

"Già dallo scorso anno l’approccio è cambiato in maniera molto positiva per quanto riguarda i giovani, che risultano più consapevoli su nutrizione e comportamento alimentare. Le nuove leve sono sensibili alla qualità del cibo e meno votate agli eccessi. Un plauso va fatto anche ai nostri veterani, ancora a livelli altissimi grazie alla cura di fisico e igiene alimentare".

Biancorossi da emulare per il regime alimentare corretto?

"Il primo nome è quello di Santiago Orduna, un professionista preciso e inquadrato che si è rivolto allo staff anche di sua iniziativa proprio per curare ogni aspetto. Come d’altronde fa Marko Podrascanin. Un altro atleta molto ligio è Mattia Bottolo, che in parte è avvantaggiato perché si sta laureando in Scienze della Nutrizione e mi affianca come tirocinante con un sincero interesse e una buona predisposizione. Tra gli ex biancorossi citerei Ivan Zaytsev, sempre molto attento a queste tematiche".

Quale è il cibo "amico" degli sportivi e cosa bisogna evitare?

"In linea generale vanno rivalutati i carboidrati, che dissociano difficilmente dalla quota proteica e servono ai muscoli in fase di attività restituendo le energie a tempo record. Soprattutto se assunti dopo l’allenamento. Le proteine servono per ricostruire, i carboidrati per lo sforzo. La composizione della dieta tra proteine, carboidrati e grassi va stabilita a seconda della singola disciplina e la struttura fisica dell’atleta. Da evitare sono gli eccessi. Il consiglio è di non esagerare con alimenti inutili o controproducenti come l’alcol, che se assunto in grande quantità influisce sulla prestazione. La regola base è assumere sempre un atteggiamento moderato".