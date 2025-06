Marta Bechis torna in Toscana: nuova sfida con Savino Del Bene

Oltre alla classe una grande esperienza. Marta Bechis, la trentacinquenne palleggiatrice torinese che nella stagione 2025-2026 della Savino Del Bene andrà a completare il reparto con la confermata Maja Ognjenovic, in carriera ha viaggiato moltissimo raccogliendo ovunque soddisfazioni e successi. Fa ritorno in Toscana a distanza di pochi mesi, reduce dalla breve avventura ad Atlanta nella neonata League One Volleyball, dopo aver giocato dall’inizio dello scorso campionato fino ad ottobre 2024 con la maglia de Il Bisonte Firenze che già l’aveva avuta per metà della stagione 2017-2018. Avviatasi al volley nel 2004 in serie C con il Lingotto, la giocatrice ha bruciato le tappe dando un contributo sempre significativo a molte squadre: ricordiamo Novara, con cui nel 2009 conquistò la Cev Cup, il suo primo trofeo internazionale; poi Urbino, Chieri, Conegliano – a più riprese – aggiudicandosi due scudetti e la Supercoppa italiana 2018, Caserta, Brescia, Casalmaggiore e infine Roma dove, accettando la proposta di scendere per la prima volta in A2, ha contribuito alla sua promozione immediata e alla vittoria della Coppa Italia di categoria. Tutto questo in Italia, ma non solo perché Bechis si è distinta anche all’estero: prima della recente esperienza americana, infatti, nel 2014-2015 aveva brillato pure con il Legionovia nella Liga Siatkówki Kobiet polacca.

"Sono molto felice di essere qui e di aver accettato questa proposta che ho trovato assai stimolante – ha detto –. Arrivo in un ambiente professionale che ha sempre dimostrato la volontà di crescere e di migliorarsi puntando a traguardi importanti. Questo per me continua a essere una priorità. Sono entusiasta all’idea di potermi esprimere ancora in competizioni internazionali di alto livello e di affrontare tornei nuovi per me, come il Mondiale per club: sarà una bellissima grande sfida". Per chiudere il roster biancoblù 2025-2026, al momento mancano ancora alcuni decisivi tasselli: al centro, dove sono state già confermate Graziani, Mancini e Nwakalor; in banda, con Ruddins e la nuova arrivata Skinner, e in posto due con l’olimpionica Antropova.

Franco Morabito