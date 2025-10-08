Mattarela incorona gli Azzurri e le Azzurre del volley campioni del mondo: “Grande contributo all’Italia”

Roma, 8 ottobre 2025 – Quanto sarebbe bello, se il volley fosse davvero lo specchio dell’Italia. Se la convivenza degli spogliatoi azzurri arrivasse a contagiare tutto il Paese, e non è solo questione di essere campioni del mondo nello stesso momento con femmine e maschi. C’è molto di più dei risultati, c’è un esempio che ieri ha ricevuto il giusto riconoscimento pubblico: nell’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnate dal ministro Abodi, dal presidente del Coni Buonfiglio e da quello della Fipav Manfredi, le due squadre azzurre hanno mostrato una volta di più il volto migliore di questo sport, nei toni e nelle parole.

E infatti il Presidente di tutti lo ha sottolineato, forse anche con un filo di commozione: “Bentornati. Ho molto ammirato la serenità dei due allenatori Velasco e De Giorgi, che hanno svolto alla perfezione il ruolo di guida. Voi atleti avete fatto un sacrificio alto, affiancato dalla passione, e la ricompensa sta certamente nei successi e nell’affetto che vi circonda – ha detto Mattarella –. Ma c’è un’altra ricompensa e cioè aver spinto tante bambine e bambini a dedicarsi alla pallavolo e comunque ad uno sport, questo è un grande contributo per la vita del nostro Paese”, ha aggiunto ricevendo i doni delle due squadre, maglie autografate, medaglie e una cravatta.

Il selfie delle ragazze del volley con il presidente Mattarella

Quella del presidente era una… schiacciata senza muro dopo l’alzata a parole di Velasco: “In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport può dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversità. La nostra nazionale femminile è un modello da ammirare, ci sono giocatrici di ogni parte d’Italia, altre figlie di genitori che vengono da Nigeria, Costa d’Avorio, Germania o Russia. Abbiamo molte diversità, che riescono a vincere insieme, senza rinunciare o abdicare alle proprie identità”.

E in serata a ’Porta a Porta’ Paola Egonu ha speso parole che sono un piccolo spiraglio di luce. Alla domanda su eventuali miglioramenti sul fronte razzismo dopo il monologo a Sanremo 2023, la campionessa ha risposto: "Credo che possiamo vedere dei passi avanti, grazie ai nostri successi, all’Europeo di basket di quest’estate, ai Mondiali dell’atletica. Credo che lo sport ci insegni che insieme con le differenze si può creare un mondo migliore. Quindi direi proprio di sì, qualche cambiamento c’è stato”.

Paola Egonu stringe la mano al Presidente Sergio Mattrella

L’altro ct campione del mondo, De Giorgi, l’ha buttata sul… contrattuale: “Presidente, lei ha ancora qualche anno di mandato, io qualcuno in meno. Spero di incontrarla presto – ha scherzato come al solito Fefè –. Lei è il nostro primo motivatore, prima di partire abbiamo visto l’intervento del nostro capitano Giannelli nel quale auspicava di tonare da lei che è la nostra prima spinta. Questi ragazzi hanno capacità di includere, non lasciano indietro nessuno”.

I doni degli Azzurri e della Azzurre del volley al Presidente Mattarella

Ieri in realtà alcuni mancavano perché impegnati con i club (pensa che vetrina hanno perso per non toglierli da qualche amichevole....), da Giannelli e Russo in Giappone con Perugia, a Romanò volato in Siberia, a Orro e Sylla che giocano in Turchia.

C’era la capitana Anna Danesi: “I numeri nel nostro sport sono fondamentali, ma non bastano a spiegare cosa c’è dietro questo gruppo. I numeri non raccontano le ore in palestra, la pratica condivisa, le rinunce, gli infortuni, la lontananza dagli affetti, i pianti, le arrabbiature”, ha detto, colpendo l’attenzione di Mattarella. “Siamo orgogliosi di aver portato in alto i colori dell’Italia. Ripetersi non è mai facile, è frutto di sacrifici e determinazione che ci hanno accompagnato in questo lungo cammino, questa coppa appartiene all’Italia e a chi ha creduto in noi. Siamo certi che questo successo possa ispirare le nuove generazioni a credere nei propri sogni”, ha aggiunto il vicecapitano Anzani, che all’azzurro ha appena detto addio e che ha sostituito Giannelli per l’occasione.

Il sefie degli azzurri campioni del mondo con il Presidente Mattarella

Dopo Mattarella, come tre anni fa con Draghi, gli azzurri hanno incontrato a Palazzo Chigi anche la premier Giulia Meloni, accompagnata dai ministri Giorgetti e Abodi. “Grazie mille per le straordinarie emozioni che ci avete regalato – ha detto la premier –. Per voi questa è sicuramente una giornata importante e da ricordare. Questi doni (due tricolori, ndr) rappresentano tanto: sono i colori che avete difeso e rappresentato nel migliore dei modi, e che siete riusciti, con orgoglio, a portare in cima al mondo”.