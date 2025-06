Matteo Pedron è il nuovo regista di Banca Macerata Fisiomed

"Macerata perché mi ha colpito subito l’entusiasmo e la serietà con cui viene gestito il progetto" Matteo Pedron, classe 1992, è il nuovo regista di Banca Macerata Fisiomed. "E poi – aggiunge – Macerata ha un forte legame con la pallavolo, in città e nella comunità. La trattativa è stata semplice, avevo voglia di rimettermi in gioco in un ambiente ambizioso con valori solidi, e Macerata rispecchia tutto questo. Ho già parlato con il coach e mi ha trasmesso grande fiducia ed entusiasmo: è stato un ulteriore stimolo per accettare questa sfida".

Pedron, dopo il vivaio nella sua Padova, ha giocato in A2 con la squadra del Club Italia Aeronautica Militare Roma, quindi ancora Padova, Matera, Castellana Grotte, Ortona, Tuscania, Lagonegro e molte altre ancora. Dopo 12 stagioni consecutive in A2 - con l’ultimo triennio passato con le maglie di Cuneo e Cantù - si regala la prima esperienza in Superlega a Padova. "Dalla Superlega – spiega – porto con me la consapevolezza che ho avuto il privilegio di allenarmi al fianco di atleti di altissimo livello. Questo mi ha permesso di affinare non solo le abilità tecniche, ma anche l’approccio mentale e la capacità di essere sempre pronto, indipendentemente dalle circostanze. A Macerata, spero di trasmettere l’importanza di essere sempre sul pezzo, indipendentemente dal ruolo, e di affrontare ogni sfida come un’opportunità di crescita collettiva".

Il giocatore svela cosa si aspetta nel prossimo anno. "Una squadra giovane e dinamica, con tanta voglia di crescere insieme e mettersi alla prova. Credo ci siano le basi per creare un bel gruppo, dentro e fuori dal campo. Metterò a disposizione l’esperienza accumulata, cercando di portare equilibrio e solidità nei momenti chiave".