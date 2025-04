Mattia Boninfante pronto per Gara 4: "La Lube sarà combattiva contro Perugia"

A poche ore dal quarto incrocio con Perugia (oggi alle 15.20) Mattia Boninfante, alzatore della Lube classe 2004, parla con il piglio da veterano in questi primi playoff da titolare in carriera. "In gara3 – dice il giocatore alla prima stagione con la maglia della Lube – abbiamo capito di esserci grazie al turno in battuta di Poriya che ha spostato l’inerzia nel primo set. Poi siamo stati bravi a resistere nei momenti tosti e a guardare avanti senza mai fossilizzarci sugli errori, questo atteggiamento ci ha premiato. Abbiamo lottato da grande squadra in un palazzetto molto caldo e chiassoso. Nonostante il dispendio di energie decisamente elevato, sono convinto che a Pasqua la Lube si farà trovare pronta e combattiva per un match di questa portata. Anche l’Eurosuole Forum sarà rovente in Gara 4 e potremo contare sul sostegno dei Predators, siamo molto carichi. Dall’inizio della serie sappiamo di avere le carte in regola per mettere in difficoltà la Sir, ma negli ultimi due match siamo anche cresciuti nella gestione dei momenti importanti, non a caso in Umbria abbiamo stretto i denti e vinto i tre parziali terminati ai vantaggi. Tutte le esperienze vissute nel primo anno alla Lube mi hanno aiutato a crescere, sia le parentesi meno felici, per esempio il Mondiale per Club, dove non mi sono espresso come volevo, sia le fasi esaltanti come il trionfo in Coppa Italia".

an. sc.